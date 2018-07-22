Türkiye'den Kabil'e dönen Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı Dostum'u karşılama töreninde patlama

Havaalanında düzenlenen saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Bir yıldan uzun süredir Türkiye'de sürgünde olan Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı General Raşid Dostum Pazar günü görevine devam etmek için Kabil'e döndü.

Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa bir süre sonra Kabil Havaalanı'nda patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Najib Danish, patlamanın bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırı olduğunu söyledi. Bakan, Dostum'un yara almadan kurtulduğu patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kabil emniyet sözcüsü Haşmat Stanekzai, patlamanın havaalanı girişinde, Dostum'u karşılamaya gelen destekçilerinin bulunduğu yerde yaşandığını söyledi.

Patlama, Dostum'un araç konvoyu havaalanını terk ettikten kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Raşid Dostum

Tedavi için bir yıldan uzun bir süre önce Türkiye'ye giden Dostum, ülkesinde siyasi rakibi Ahmet Eşçi'yi kaçırıp cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu. Dostum bu suçlamaları reddetti.

General Dostum'un 2014'te Gani'nin yardımcılığı görevine getirilmesi tartışmalı bir hamle olarak görülmüş ancak aynı zamanda ülkedeki Özbek azınlıkla bir uzlaşma adımı olarak da tanımlanmıştı.

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