Türkiye'den Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne katılan Kuzey Makedonya için tebrik açıklaması

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya'nın 9 Kasım itibarıyla örgütün 13'üncü üyesi olduğu belirtilerek "Bundan büyük memnuniyet duyuyor ve Kuzey Makedonya'yı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Makedonya'nın 2020 yılında NATO'ya üye olduğu ve Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerine başladığı hatırlatılarak "Kuzey Makedonya’nın KEİ’ye katılımı, örgütün bölgesel iş birliği alanlarındaki imkan ve kabiliyetlerini artıracaktır.

Balkanların istikrar ve barışı için önemli aktörlerden biri olan Kuzey Makedonya ile her alanda mevcut köklü ilişkilerimizin, KEİ çatısı altındaki bölgesel iş birliğiyle yeni bir boyut kazanacağına dair inancımız tamdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "KEİ Daimi Uluslararası Sekretaryasına ev sahipliği yapan Türkiye, bu çerçevede Kuzey Makedonya’nın örgütün yönetim organlarına süratle ve etkin şekilde katılımı için her türlü desteği sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.