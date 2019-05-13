Dışişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Kırgızistan Başmüftülüğünün Düzenlediği İftar Yemeğine FETÖ Mensuplarının Davet Edilmesi Hakkındaki Soruya Cevabı:



"BÜYÜKELÇİMİZ DURUMU FARK EDİP GEREKLİ TEPKİYİ GÖSTERMİŞTİR"



Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim, aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir.



FETÖ’nün yurtdışındaki yapılanmasıyla mücadele en temel önceliklerimizden biridir. Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi FETÖ’nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir.



Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz