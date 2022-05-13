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Türkiye'den KKTC'ye nakit akışı başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan "2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" uyarınca ilk nakit akışının bugün itibarıyla başlayacağını ve 560 milyon liralık kaynağın KKTC maliyesine aktarılacağını duyurdu

Türkiye'den KKTC'ye nakit akışı başlıyor
AA

KKTC Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında her yıl iş birliği anlaşmaları imzalandığını ve KKTC'ye düzenli olarak kaynak aktarıldığını belirtti.

İki ülke arasında 14 Nisan 2022'de imzalanan "2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" uyarınca ilk nakit akışının bugün itibarıyla başlayacağını kaydeden​​ Üstel, "Bu kapsamda, 560 milyon liralık Türkiye Cumhuriyeti kaynağı KKTC maliyesine aktarılacaktır. Söz konusu mali kaynak, enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 'Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun Aksa Enerji Üretim AŞ’ye Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında 21.04.2022 tarih ve 84 sayılı Yasa Gücünde Kararname' uyarınca kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin verdiği desteklerin önemine işaret eden Üstel, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımları ile bir süredir gündemimizde olan elektrik temininde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve enerji arz güvenliğinin artırılması adına ilk adımı atmış oluyoruz. Bu kapsamda bizlere her alanda yaptığı desteklerinden dolayı ülkem ve halkım adına başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve onların nezdinde tüm Türk milletine şükranlarımı sunarım."

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