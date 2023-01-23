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Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya ihracı arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 5.1 artarak 13 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Kuzey Afrika ülkelerine geçen yıl en çok ihracat yapan il İstanbul oldu

Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya ihracı arttı
AA

Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 5,1 artarak 13 milyar 148 milyon dolar oldu. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9 yükselerek 254 milyar 210 milyon dolar oldu.

2022'de Fas'a 2 milyar 968 milyon dolar, Cezayir'e 1 milyar 914 milyon dolar, Tunus'a 1 milyar 505 milyon dolar, Libya'ya 2 milyar 408 milyon dolar, Mısır'a 3 milyar 928 milyon dolar ve Sudan'a 423 milyon dolar olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerine 13 milyar doların üzerinde dış satım yapıldı.

Geçen ay ise Mısır'a 348,9 milyon dolar, Fas'a 212,9 milyon dolar, Cezayir'e 183 milyon dolar, Libya'ya 212,3 milyon dolar ve Sudan'a 47,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK İHRACAT KİMYEVİ MADDELER SEKTÖRÜNDEN

Geçen yıl Cezayir'e en yüksek ihracatı yüzde 29,5 artış ve 330,1 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, Fas'a yüzde 21,1 artış ve 633,4 milyon dolar ile çelik sektörü, Mısır'a yüzde 23 artış ve 806,2 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, Tunus'a yüzde 6,5 artış ve 250,4 milyon dolar ile çelik sektörü, Libya'ya yüzde 45,6 artış ve 365,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, Sudan'a ise yüzde 110,7 artış ve 126,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yaptı.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN İL İSTANBUL OLDU

Kuzey Afrika ülkelerine geçen yıl en çok ihracat yapan il İstanbul oldu. İstanbul'dan Cezayir'e 991 milyon dolar, Fas'a 1 milyar 250 milyon dolar, Mısır'a 1 milyar 721 milyon dolar, Tunus'a 698,9 milyon dolar, Libya'ya 1 milyar 305 milyon dolar ve Sudan'a 153,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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