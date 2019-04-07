Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Libya’da Trablus’a yönelik askeri harekat sonucunda ortaya çıkan tehlikeli tırmanmadan büyük endişe duyulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Bu tür teşebbüsler sivil halka zarar vermekten ve ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir sonuca hizmet etmeyecek, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci sekteye uğratacaktır." değerlendirmesi yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerginliğin süratle azaltılması ve sükunetin sağlanması için sağduyunun ve aklıselimin hakim kılınması şarttır. BM Genel Sekreteri'nin ve BM Libya Özel Temsilcisi'nin ülkede gerginliğin azaltılması yönündeki çabalarına tam destek veren Türkiye, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesine önem atfetmektedir."

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.