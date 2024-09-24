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        Haberler Dünya Türkiye'den Lübnan'a 50 Tonluk Acil İlaç Yardımı | Dış Haberler

        Türkiye'den Lübnan'a 50 Tonluk Acil İlaç Yardımı

        İsrail'in Lübnan'a düzenlediği yüzlerce hava saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Türkiye'nin zor durumdaki Lübnan'a 50 tonluk acil ilaç sevkiyatı gerçekleştireceğini bildirdi

        Giriş: 24.09.2024 - 18:27 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:27
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        Türkiye'den Lübnan'a yardım
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        Türkiye, sağlık altyapısı ve hastaneleri zorluklar içinde olan Lübnan'a 50 tonluk acil ilaç sevkiyatı gerçekleştirecek. Ankara'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin Lübnan Sağlık Bakanı ile görüştüğü ve yardımların askeri uçakla en kısa sürede Lübnan'a ulaştırılacağı belirtildi.

        Lübnan hükümeti, Türkiye'den gelecek olan bu insani yardımın güvenli bir şekilde dağıtılabilmesi için Beyrut Havalimanı'nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Türkiye, Lübnan'ın içine düştüğü bu kriz döneminde yardım elini uzatan ilk ülke olarak dikkat çekiyor. Türk yetkililer, yardımların Lübnan halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderildiğini ve Türkiye'nin Lübnan'a destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

        Bu yardım, Türkiye'nin bölgedeki insani yardımlar konusundaki kararlılığını ve Lübnan halkıyla dayanışmasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Yardım kapsamında gönderilecek ilaçlar, Lübnan'daki sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre özel olarak seçildi ve ülkenin sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlayacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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