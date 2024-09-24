Türkiye'den Lübnan'a 50 Tonluk Acil İlaç Yardımı

Türkiye, sağlık altyapısı ve hastaneleri zorluklar içinde olan Lübnan'a 50 tonluk acil ilaç sevkiyatı gerçekleştirecek. Ankara'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin Lübnan Sağlık Bakanı ile görüştüğü ve yardımların askeri uçakla en kısa sürede Lübnan'a ulaştırılacağı belirtildi.

Lübnan hükümeti, Türkiye'den gelecek olan bu insani yardımın güvenli bir şekilde dağıtılabilmesi için Beyrut Havalimanı'nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Türkiye, Lübnan'ın içine düştüğü bu kriz döneminde yardım elini uzatan ilk ülke olarak dikkat çekiyor. Türk yetkililer, yardımların Lübnan halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderildiğini ve Türkiye'nin Lübnan'a destek vermeye devam edeceğini ifade etti.