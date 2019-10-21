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HaberlerDünya

Türkiye'den Lübnan'a seyahat uyarısı

AA

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da devam eden protestolarda göstericilerin şehir içi ve şehirler arası yollar ile havaalanına çıkan yolları kapatabildiğini hatırlatarak, ülkeye yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde tutulması tavsiyesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan için seyahat uyarısı yapıldı.

Lübnan'da yaşanan protesto gösterilerine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir süredir protesto gösterilerinin devam ettiği Lübnan'da şehir içi ve şehirler arası yollar ile havaalanına çıkan yollar göstericiler tarafından kapatılabilmektedir. Ticaret, turizm ya da başka amaçlarla Lübnan’a yapılacak ziyaretlerde bu hususun göz önünde bulundurulmasında yarar görülmektedir."

Açıklamada, Türk vatandaşlarının konuya ilişkin olarak Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarını takip etmesinin yararlı olacağının altı çizildi.

 

 

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