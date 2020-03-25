Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama

AA

Türkiye, Nijerya'da çok sayıda askerin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 23 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilekleriyle Nijerya halkı ve hükümetine Türkiye'nin taziyeleri iletildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın bir köyde görevli askerlere düzenlediği saldırıda 50 asker hayatını kaybetmişti.



