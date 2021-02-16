Türkiye'den ocakta 18 ülkeye 1,8 milyon dolarlık 465 ton bal satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Türkiye'den ocakta 18 ülkeye 1,8 milyon dolarlık 465 ton bal satıldı

Türkiye'den yılın ilk ayında 1 milyon 864 bin 750 dolarlık bal ihraç edildi.

Türkiye'den ocakta 18 ülkeye 1,8 milyon dolarlık 465 ton bal satıldı
AA

Türkiye'den yılın ilk ayında 1 milyon 864 bin 750 dolarlık bal ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocakta 18 ülkeye 465 ton bal ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 1 milyon 864 bin 750 dolar gelir sağlandı.

En fazla ihracat yapılan ülkelerden Almanya'ya 771 bin 390, ABD'ye 551 bin 409 ve Kuveyt'e 120 bin 541 dolarlık bal satıldı.

Doğu Karadeniz'den de ocakta Almanya, Birleşik Krallık ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne toplam 216 bin 422 dolarlık bal ihraç edildi. Bölgedeki bal ihracatı, 134 bin 115 dolar kazanç sağlanan Ocak 2020'ye göre yüzde 61 arttı.

- "Bal ihracatı Kovid-19 salgın döneminde de devam etti"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk balı ihracatının geçen yılı güzel rakamlarla kapattığını söyledi.

Bal ihracatının Kovid-19 salgın döneminde de devam ettiğini belirten Kalyoncu, "Kovid-19 salgını nedeniyle tüm ülkelerde özellikle doğal ürün tüketim eğiliminin yol açtığı talep artışına bağlı olarak önümüzdeki dönemde bal ihracatında önemli gelişmeler yaşanacağına inanıyoruz." dedi.

Ürünlerin albenili ambalajlarda, markalı ürün olarak ve bal türlerine göre ayrıştırılarak ihraç edilmesi gerektiğini ifade eden Kalyoncu, ülke ve marka imajının ön planda tutulacağı ürünlerin oluşturulmasının, üreticinin daha yüksek katma değer elde etmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı