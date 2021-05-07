Türkiye'den yılın ilk 4 ayında 1 milyar 75 milyon dolarlık halı ihracatı yapıldı

AA

Dünyanın en önemli halı üreticilerinden biri olan Türkiye'nin bu üründe ocak-nisan döneminde yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50 artarak 1 milyar 75 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, nisan ayında halı ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 305 artırarak 305 milyon 947 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Halı ihracatını katlayarak artıran sektör temsilcileri, yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı döneminde 733 milyon 670 bin dolar olan ihracatı yüzde 46,5 artırarak 1 milyar 75 milyon 4 bin dolara çıkardı.

Son 12 aylık verilere göre ise (1 Mayıs 2020-30 Nisan 2021) halı ihracatı, 2 milyar 944 milyon 994 bin dolar olarak gerçekleşti.

139 ülkeye ulaşan halı sektörünün ihracatında ilk sırada yer alan kalem, makine halısı oldu.

Türk halılarına ilgi gösteren ülkelere bakıldığında ise ilk sırada ABD yer aldı. Bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, İngiltere ve Almanya takip etti.

- Sektörün morali yerinde

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine, salgın döneminde ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini ifade etti.

Bu süreçte hijyenin ön plana çıktığını, gelinen noktada dünya piyasasında "Türk malı güvenlidir" algısının oluşturulduğunu dile getiren Kaplan, "Yaptığımız çalışmalar meyve vermeye başladı. Bu seneye çok güzel başladık, iyi yoldayız. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Nisan ayındaki yüzde 300'lük artış sektöre güzel moral oldu." dedi.

Artışın sürmesini beklediklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizim için esas ciddi satışların yapılacağı döneme henüz girmedik. Yılın ilk çeyreğinde milyar doları gördüğümüz bir dönemde bir aksilik yaşanmazsa sene sonunda bambaşka şeyleri konuşabiliriz. Zira bu yıl halıcıların yılı olabilir. Halen sektörde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bunlardan birisi de tüm dünyada var olan konteyner sorunu. Tüm olumsuzluklara rağmen bu başarılar yadsınamaz. İhracat için elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ederiz."