Türkiye'den yola çıkan bir geminin Akdeniz'de göçmenler tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor

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Türkiye'den Libya'ya gitmekte olan bir tankerin Akdeniz'de 100'den fazla göçmeni kurtardıktan sonra göçmenler tarafından "kaçırıldığı" iddia edildi.
Göçmenlerin Libya'ya geri götürülmelerini engellemek için geminin rotasını değiştirtip Malta-İtalya hattına doğru yönlendirdiği belirtiliyor.
18 Mart'ta İstanbul'daki Küçükyalı limanından denize açılan El Hiblu 1 adlı tanker, Libya'nın Trablus limanına gidiyordu. İtalyan basınındaki haberlere göre El Hiblu 1, Akdeniz'de tekneleri batan 108 göçmeni kurtardıktan sonra Trablus'a doğru ilerlemeye devam ediyordu.
Ancak Libya'ya geri götürülmek istemeyen göçmenlerin, bu ülkeye 6 deniz mili kala geminin rotasını değiştirttiği iddia ediliyor.
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini bu iddiayla ilgili olarak "Libya'ya ulaşmak üzere olan bir ticari geminin, göçmenleri kurtardıktan sonra kaçırıldığı ve şu an kuzeye, Malta ya da Lampedusa'ya doğru yönelmekte olduğu iddiası var" dedi.
Salvini, bunun bir "korsanlık" ve "organize suç" eylemi olduğunu söyledi ve geminin İtalyan limanlarına girişine izin verilmeyeceğini belirtti.
Salvini, sosyal medyada yazdığı mesajda da "İtalya'yı ancak teleskopla görürler" dedi.
Malta Today sitesi de, Malta Silahlı Kuvvetleri'nin geminin Malta'ya doğru ilerlemekte olduğunu doğruladığını yazdı.
Malta Silahlı Kuvvetleri'nden bir sözcü Malta Today sitesine yaptığı açıklamada geminin kaptanı ile iletişime geçme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.
Haberde, geminin Malta karasularına girişine izin verilmeyeceği belirtildi.
Gemi takibi sitesi Marine Traffic'te kayıtlı bilgilere göre El Hiblu 1 gemisi son olarak Türkiye saatiyle 27 Mart sabahı saat 06.07'de pozisyon bildirimi yaptı.
Marine Traffic sitesindeki bilgilere göre El Hiblu 1 gemisi 11 Mart 2019 tarihine kadar Türk bandıralı olarak faaliyet gösteriyordu.
Geminin şu an ise Palau bayrağı taşıdığı belirtiliyor.
İtalyan Corriere della Sera gazetesi ise geminin bir Türk şirkete ait olduğunu yazdı.
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