Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nden

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Erdem, yaptığı açıklamada Türk Dil Bayramı’nın Türkçenin önemini vurgulamak ve dilin gelişmesine katkı sunmak adına bir imkan olduğunu kaydetti.

Bu sayede dil hassasiyetinin gündeme gelebileceğini, teknolojinin getirdiği yabancı dil hâkimiyetiyle diline günden güne yabancılaşan çocukların ve gençlerin, Türkçenin hakiki kelimeleriyle ünsiyetinin artırılabileceğini kaydeden Erdem, Dil Bayramı’nın Türkçenin bugünkü durumu ve yeni nesillerin dil ile olan sağlıklı ilişkisi üzerine yeni fikir ve çözümlere vasıta olabileceğini belirtti.

Erdem, Türkçenin gelecek nesillere nasıl aktarılacağı sorusu üzerine düşünmenin, öngörülen sorunlar üzerine gelecek adına çözümler üretmenin gerektiğini kaydederek, "Son yüzyılda yaşadığımız Türkçe birikimi üzerindeki olumsuz yaptırımlar ve kelime kayıplarıyla ilgili genç nesillerinin bilinçlendirilmesi elzemdir. Dil sorunumuz sadece gençlerin ve çocukların kelime haznesi ve onların Türkçeyle arasını açan teknolojik araçlarla sınırlı değildir. Kurum ve kuruluşların, basın ve yayın organlarının kullandığı kelimelerin Türkçeleşmesi üzerine etkin çalışmalar yürütülmesi, tabelaların Türkçeleşmesi, dil hassasiyetinin toplumun her kesiminde aynı özenle var edilmesine yönelik temel yapılandırmalar oluşturulması ve yürütülen çalışmalara destek verilmesi son derece önemlidir. Dil Bayramı, dil meselelerimizi masaya yatırmaya imkân verebilecek ve üzerine konuşulup tartışılmasını sağlayabilecek bir imkân olarak görülmelidir." ifadelerini kullandı.

Dilin millet fertleri arasındaki anlaşmayı sağlayan, milli birliğin esasını ve özünü teşkil eden bir araç olduğuna dikkati çeken Erdem, dil birliğini sağlayamamış bir topluluğun millet kimliği kazanmasının imkânsız olduğunu bildirdi.

Erdem, millet olmanın bir dile sahip olmakla mümkün olduğunu belirterek, "Milli varlıklarımızı ve değerlerimizi ancak kendi dilimizle muhafaza edebiliriz. Duygu, düşüncede ortak akım dil ile sağlanabilir. İnsanların birbirine bağlanmasını ve bir olmasını sağlayan en büyük güç dildir. Dil Bayramı’nın sahip olduğumuz zengin Türkçenin farkına varan ve kıymetini anlayan nesillerin yetişmesi için gereken uyanışa vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, 26 Eylül Dil Bayramı’nın dil meselelerini gündeme getirmek adına bir imkân olduğunu vurgulayarak, "Dil Bayramı gündeminden faydalanılmalı, toplum genelinde bir dil iklimi oluşturulmalı ve ilgili sorunların çözümü aranmalıdır" dedi.

