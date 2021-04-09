Türkiye Diyanet Vakfı, Çad ve Liberya'da 25 su kuyusu açtı

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TDV'den yapılan yazılı açıklamada, "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi Projesi" kapsamında Çad'ın başkenti Encemine ve 13 farklı bölgesinde açılan su kuyularından 150 binden fazla kişinin istifade edeceği belirtildi.

Vakfın, Liberya'nın başkenti Monrovia başta olmak üzere Tiemli, Sinjeh, Gbah Djkale, Dama, Bessawu, Togmaberd, Wedjo, Vencint, Pore River City, Blamasse City, Bikistan City, Moulton Corner ve Kakata bölgesinde de hayırseverlerin desteğiyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtığı kaydedilen açıklamada, burada açılan kuyularla da 100 bin kişinin temiz içme suyuna kavuştuğu ifade edildi.

Su kuyularının güneş enerjisiyle çalıştığı belirtilen açıklamada, su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin köylerin merkezlerine, okul ve hastanelere yakın yerlere inşa edildiği bildirildi.

İki ülkede açılan toplam 25 su kuyusu ile 250 binden fazla kişinin temiz içme suyuna kavuştuğuna işaret edilen açıklamada, her su kuyusu için 10-25 ton büyüklüğünde su depolarının inşa edildiği, su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin uzun yıllar boyunca bölge halkına hizmet vermesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bölge halkının su kuyularından büyük memnuniyet duyduğu ifade edildi.