Türkiye Diyanet Vakfı, Moritanya'da 30 kuyu açarak bölge halkını suya kavuşturdu

AA

Vakıf, Afrika kıtasında halkın en önemli ihtiyaçlarından biri olan suya kavuşabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda başlatılan "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında, bağışçıların desteğiyle Afrika kıtasının batısında 4 milyon nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman olan ve çöl ikliminin hüküm sürdüğü Moritanya'da 1,5 yılda 30 su kuyusu açıldı.

Ayrıca, suyun çıktığı noktalara güneş enerjisiyle çalışan su pompaları koyularak depolama sistemi sayesinde kuyuların uzun yıllar kullanılması sağlanıyor.

Daha önce kendi yöntemleriyle bir damla suya ulaşmaya çalışan Moritanyalı köylüler, açılan kuyularla suya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Yeni su kuyusu çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Uzman Yardımcısı Bahattin Alkan, AA muhabirine, bölgede faaliyetleri aralıksız sürdürerek halkın suya kavuşması için gayret ettiklerini anlattı.

Yerel halkın kendi imkanlarıyla yıllarca uğraşarak bulduğu suların kısa ömürlü olduğunu vurgulayan Alkan, "Bu tür kuyulardan elde edilen sular, sel olduğunda kirlenir ve kullanılamaz hale gelir. Yerel yöntemlerin hepsi belli bir zamanın ardından atıl hale geliyor." dedi.

Bölgede 80-100, bazen de 250 metreden büyük kuyular açarak suya ulaştıklarının altını çizen Alkan, şöyle konuştu:

"Kalıcı bir kuyu elde ediyoruz. Derinden aldığımız sular minimum 15-20 yıl kadar dayanabilen ve kurumayan kuyular oluyor. Yerel halk çok uzun süre suya ulaşmak için kendi ürettikleri yöntemleri kullanıyor. Bizler ise büyük sondaj makineleriyle derin kuyular açıp suya ulaşıyoruz. Vakıf olarak bölgede su arama ve yeni su kuyusu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarda önce su kuyusunun verimliliğini tespit ediyoruz, daha sonra büyük sondaj makineleriyle çalışmalara başlayıp içilebilir kaynakları çıkarıyoruz."