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Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'deki yardımlarını artırarak sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Batı Afrika ülkesi Senegal'e Türk hayırseverlerinin yaptığı yardımların son 5 yılda yaklaşık 10 kat arttığını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'deki yardımlarını artırarak sürdürüyor
AA

Çetin, ramazan organizasyonu kapsamında geldiği Senegal'de AA muhabirine, vakfın ülkedeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Senegal'de bu yıl, Almanya'daki hayırsever Türklerin desteğiyle ciddi yardım organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetin, sadece Senegal'de 10 bin Kur'an-ı Kerim ile 4 bin gıda paketi dağıttıklarını söyledi.

Türkiye'nin Afrika kıtasında yardımlarını en fazla artırdığı ülkelerin başında Senegal'in geldiğini vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Artık daha fazla organizasyon yaptığımız Senegal'de bunun karşılığını da gayet güzel görmeye başladık. 5 yıl önce Senegal'de yürüttüğümüz ramazan yardım faaliyetinde hayırsever Türk milletimizin katkısıyla yardımlarımız arttı. Yine kurban organizasyonlarımız da bir o kadar arttı. 400 hisse ile başladığımız kurban desteğimiz 4 bini aşmaya yaklaştı. Senegal'de son 5 yılda hem ramazan hem kurban yardımlarımız yaklaşık 10 kat bereketlenerek ciddi bir artış gösterdi. Bağışçılarımıza ve hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

- "Dışişleri Bakanı, bize, kendisini kız kardeşlerimiz gibi görmemizi söyledi"

Abdurrahman Çetin, yürütülen yardım faaliyetlerindeki artışların hem manevi yaklaşım hem de diplomatik ilişkilerde Türkiye açısından oldukça güzel gelişmelerin yaşanmasına vesile olduğuna dikkati çekti.

Beraberindeki Türk heyetiyle makamında ziyaret ettikleri Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall'a yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Senegal Dışişleri Bakanı, bize, kendisini kız kardeşlerimiz gibi görmemizi söyledi. Türkiye'ye yakın ilgisi ve sevgisi var, tarihi birikime sahip bir isim. Senegal Türkiye ilişkilerinin tamamen kardeşlik hukukuna dayalı yürüdüğünü ifade etti. Yardım ettiğimiz ülkenin üst düzey diplomatının dile getirdiği, farkına vardığı bu söylem ve yaklaşımlar ülkemiz açısından çok büyük kazanımları ifade ediyor."

Çetin, Senegalli 21 öğrencinin de Türkiye'de vakfın bursuyla eğitim aldığını sözlerine ekledi.

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