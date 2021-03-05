Türkiye Diyanet Vakfı şubelerinden İdlib'e konut seferberliği

AA

TDV'den yapılan açıklamada, Malatya Battalgazi, Antalya Kaş, Kütahya Tavşanlı, Tokat ve Rize'de din görevlileri, müftülük personeli, hayırseverler ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin destekleriyle toplanan 252 iyilik konutu tutarı toplam 1 milyon 512 bin 540 liranın Türkiye Diyanet Vakfına bağışlandığı belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "İyilik Konutları Projesi"ne Türkiye'nin dört bir yanından destek geldiğini vurgulayarak, "Büyük bir yardımlaşma örneği gösterilerek savaş mağduru aileler sıcak bir yuvaya kavuşturuldu." dedi.