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Türkiye Diyanet Vakfı şubelerinden İdlib'e konut seferberliği

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) savaş mağduru aileleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için "Bir İyilik Sıcak Bir Yuva" temasıyla yürüttüğü "İyilik Evleri Projesi"ne ülkenin dört bir yanından destek geliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı şubelerinden İdlib'e konut seferberliği
AA

TDV'den yapılan açıklamada, Malatya Battalgazi, Antalya Kaş, Kütahya Tavşanlı, Tokat ve Rize'de din görevlileri, müftülük personeli, hayırseverler ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin destekleriyle toplanan 252 iyilik konutu tutarı toplam 1 milyon 512 bin 540 liranın Türkiye Diyanet Vakfına bağışlandığı belirtildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "İyilik Konutları Projesi"ne Türkiye'nin dört bir yanından destek geldiğini vurgulayarak, "Büyük bir yardımlaşma örneği gösterilerek savaş mağduru aileler sıcak bir yuvaya kavuşturuldu." dedi.

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