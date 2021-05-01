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Türkiye Diyanet Vakfının ramazan yardımları Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzleri güldürdü

"Beklenen Sensin Projesi" kapsamında bağışlarla hazırlanan 1000 gıda kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Vakfın Yurt Dışı Hayri Hizmetler Uzmanı İlyas Bulut: "İnşallah önümüzdeki yıllarda buraya yapacağımız yardımları artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz"

Türkiye Diyanet Vakfının ramazan yardımları Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yüzleri güldürdü
AA

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yürütülen "Beklenen Sensin Projesi" kapsamında bağışlarla hazırlanan 1000 gıda kolisi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

TDV, zor şartlarda yaşayan Müslümanlara destek olmak amacıyla yurt dışında ramazan yardımı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bağışlarla hazırlanan gıda kolileri Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kenti ile başkent Kinşasa'daki ailelere teslim ediliyor.

Goma kentindeki farklı noktalarda düzenlenen etkinliklerle 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Başkent Kinşasa'da da 500 gıda kolisi gelecek hafta ihtiyaç sahiplerine verilecek.

- "Buraya yapacağımız yardımları artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz"

TDV Yurt Dışı Hayri Hizmetler Uzmanı İlyas Bulut, AA muhabirine, vakıflarının mazlum ve mağdurların yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Ruanda'daki yardım faaliyetinin ardından Goma'ya gittiklerini dile getiren Bulut, gelen talepler doğrultusunda buradaki Müslümanlara 500 gıda kolisi dağıttıklarını aktardı.

Bulut, Müslüman halkın bu yardımlara ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yapılan yardımlar güzel ama yeterli olmuyor çünkü nüfus çok, imkanları yok. Fakirlik çok fazla. Allah yardım edenlerden razı olsun. İnşallah önümüzdeki yıllarda buraya yapacağımız yardımları artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. İnsanların geri dönüşümü oldukça güzel. İnsanlar Türkiye'yi bildiklerini, Türkiye'nin Müslüman coğrafyası için yaptıklarını bildiklerini söylüyorlar. Türkiye'den geldiğimizi söylediğimiz zaman bizleri sıcak karşılıyorlar. Bunlar bizim için mutluluk verici şeyler."

Bulut, TDV'nin ramazan yardımlarının birçok ülkede sürdüğünü, vakfın faaliyetlerinin sınır tanımadığına anlatarak, "Burada insanların ihtiyaçlarını karşıladığımız zaman, onların mutluluğunu gördüğümüz zaman bu bize haz veriyor. Allah'ı anacak işler yapmaya çalışıyoruz. Zorluklarını unutuyoruz. Dünyanın dört bir yanında arkadaşlarımız sahada. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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