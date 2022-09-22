Türkiye Ekonomi Modeli dünyaya tanıtılacak 0:00 / 0:00

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Türkiye’nin ilk “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”, “Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler” ana teması ile 29 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek olan zirve, Bakan Nureddin Nebati’nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

Zirve kapsamında, dünyaca ünlü üst düzey finans ve ekonomi profesyonelleri, sanayi, ihracat ve istihdam merkezli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, ekonomi yazarları, piyasa Temsilcileri bir araya gelecek. Türkiye Ekonomi Modeli dünyaya tanıtılacak. Türkiye’nin iç ve dış dinamikleri, jeo-stratejik koşulları, Kovid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar ele alınacak. Dünyadaki ekonomik gelişmeler, iktisat politikaları, küresel dengeler, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme gibi başlıklar önde gelen akademisyenler tarafından tartışılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.

“Pandemi sonrası dönemde iktisat politikalarında yeni eğilimler”, “Gelişmekte olan ülkeler için yatırım-üretim-ihracat modelinin önemi”, “Yeni dönemde altyapı yatırımlarının artan önemi”, “Yeni dönemde büyümeyi destekleyici bir finansal mimarinin artan önemi” olmak üzere toplamda 4 panelde gerçekleştirilecek.

Zirvenin sonunda yapılacak olan “Yeni Dönemde Kapsayıcı Büyüme Nasıl Sağlanabilir?” oturumuna çevrimiçi katılım sağlanabilecek.