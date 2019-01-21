Türkiye Ekonomi Şurası iki yıl aradan sonra toplandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ( TOBB) İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nın açılış konuşmasını Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
"Türkiye'nin en büyük sorunu dışarıda rekabet ettiği güçler değil, kendi içindeki bir takım kifayetsizlerdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl yaşadığı ekonomik dalgalanmada bazı kesimlerin iyi imtihan vermediğini belirtti. Devletin bu süreçte teşviklerle, yapılandırmalarla, muafiyetlerle elinden geleni fazlasıyla yaptığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet bu süreçte reel sektörün ve milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden geleni yaptı. Buna karşılık birilerinin fırsatçılığa yönelmesi çok üzmüştür. Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışların üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Bunlar krizi fırsata çevirme sözünü yanlış anlamışlar" dedi.
Marketlerde fiyatların hala yüksek olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde fiyatlar hala yüksek. Bunun ahlaki temeli olabilir mi? Rakamlar ortada, ama bakıyorsunuz fiyatlarda değişim yok, hala vatandaşımı nasıl soyacaklarının peşindeler. Birilerinin 'piyasanın şartları' kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir. Böyle dönemler karı artırma değil, belki biraz kısma dönemidir. Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız."
DEMİR-ÇELİKTE MÜZAKERE SİNYALİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump ile dünkü telefon görüşmesine de değindi. ABD'nin 23 Mart'ta uygulamaya konduğu, Ağustos ayında iki katına çıkardığı delir çelik ve alüminyuma ek vergi konusunu müzakere etme verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Trump, ben konuyu açmadan 'Tersanecilikte ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum, demir-çelikte arkadaşlarımız çalışsınlar' dedi" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'un 10-15 milyar doları yeterli bulmadığını ve "75 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamalıyız" dediğini aktardı.
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