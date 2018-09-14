fındık
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2017-2018 ihracat döneminde son 9 sezonda olduğu gibi en fazla fındığı Almanya'ya sattı

14.09.2018 - 12:10 | Güncelleme: AA

AA muhabirinin, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye, geçen sezon 119 ülkeye 286 bin 777 ton fındık ihraç ederek karşılığında 1 milyar 782 milyon 226 bin dolar gelir sağladı.

Türkiye'nin 1 Eylül 2017-31 Ağustos 2018 döneminde en fazla fındık ihraç ettiği ülkeler arasında yer alan Almanya, son 9 sezonda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

Geçen sezon Almanya'ya 69 bin 901 ton fındık satan Türkiye, bu ülkeden 424 milyon 902 bin dolar döviz girdisi elde etti.

Almanya'yı, 57 bin 379 ton fındık ihracatıyla İtalya izledi. Bu ülkeye satılan fındık karşılığında 357 milyon 331 bin 342
dolar kazanıldı.


Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Fransa'ya ise 20 bin 42 ton fındık satan Türkiye, karşılığında 124 milyon 506 bin 889 dolar girdi sağladı.


Türkiye'nin 2016-2017 sezonunda en fazla fındık ihraç ettiği ilk üç ülke sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa olmuştu.


RUANDA'YA 10 KİLOGRAMLIK FINDIK SATIŞI


Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını Ruanda'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 10 kilogram olurken, 104 dolar gelir elde edildi.


Ruanda'yı 20 kilogramla Nijerya ve 25 kilogramla Gana takip etti.

Türkiye, önceki sezonlarda olduğu gibi 2017-2018 döneminde de ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine fındık sattı.

SEZON ÖNCESİ TAHMİNLER TUTTU

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon 286 bin 777 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını belirterek, bu rakamların, başlangıçtaki tahminleri doğrultusunda olduğunu söyledi.

Bir önceki sezona göre, geçen ihracat döneminde tonaj bakımından yüzde 22 artış yaşandığını ifade eden Sevinç, "Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artışla umut vericidir." dedi.

 



GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.