"Türkiye en fazla yabancıya ev sahipliği yapan ülke"

AA

Dernekten "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilirken, dünyada savaş, çatışma ve zulüm nedeniyle yerinden edilenlerin giderek arttığı belirtildi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının 2019'da önceki yıla göre 9 milyon kişi artarak 79,5 milyona ulaştığı aktarılan açıklamada, "Türkiye ise en fazla yabancıya ev sahipliği yapma liderliğini bu sene de koruyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, savaşların, çatışmaların ve afetlerin her sene milyonlarca kişiyi vatanından ayırdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Her sene milyonlarca insan yollara düşüyor, yeniden hayata tutunabilme umuduyla… Bizim payımıza düşen ise umutlarını kaybetmemeleri için onların yanında olup ellerini tutmak. Çünkü biliyoruz ki onları anlamak için aynı dili konuşmaya gerek yok. Yeryüzü Doktorları olarak dünyanın birçok bölgesindeki mültecilere bağışçılarımızın destekleri ile yardımlarımızı ulaştırıyoruz."

Derneğin Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Güney, "Halkımızın desteği bizimle olduğu müddetçe nerede bir yardıma ihtiyacı olan insan varsa biz ona destek olmaya çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.