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ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2020'nin dördüncü çeyreğine yönelik olarak olumlu işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu.

COVID-19 salgınının şartları altında 739 Türk işverenin görüşlerine dayanan verilere göre Türk işverenlerin yüzde 19'u 2020'nin dördüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 12'si azalma öngörüyor ve yüzde 66'sı ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Dördüncü çeyreğe yönelik net istihdam görünümü ise +%7'yi gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise +%10 olarak ölçülüyor. Türkiye bu oranla, Tayvan (+%20) ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (+%14) ardından tüm dünyada en iyi istihdam görünümüne sahip üçüncü ülke oldu. Bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13 puan artış gösteren işe alım planları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 puan daha yüksek olarak ölçüldü.



SAĞLIK VE REFAHA ODAKLANIYORLAR

Firmadan yapılan açıklamaya göre ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'nda, COVID-19'un çeşitli pazarlardaki istihdam ortamına yönelik etkisini ortaya koyma, salgının kurumsal faaliyetler üzerindeki etkisine dair işveren görüşlerini belirleme ve COVID-19 sonraki döneme dair işe alım beklentilerini anlama amacıyla işverenlere dört ek soru yöneltildi. Türk işverenlerin yüzde 58'i COVID-19 salgınının öncesindeki işe alım seviyelerine ulaşılamayabileceği görüşünü bildirirken, yüzde 11'i COVID-19 öncesi işe alım seviyelerine ulaşmanın dört ila dokuz ay sürebileceğini ifade etti. İşverenlere, iş koruma ya da izin planı kapsamına alınan mevcut işgücünün durumuna ilişkin bir soru da yöneltildi. İşverenlerin yüzde 28'i söz konusu işgücünü tam zamanlı olarak işe döndürmeyi planladıklarını belirtirken, yüzde 5'i söz konusu işgücünün azaltılmış çalışma saatleri ile çalışacağını belirtti. Türk işverenlerin yüzde 80'i önümüzdeki altı ay boyunca tam zamanlı işgücü seviyesinin aynı kalacağı beklentisini paylaştı. Türk işverenlerin yüzde 65'inden fazlası ise COVID-19 salgınının etkilerine karşı çalışanlarına farklı seçenekler sunacaklarını bildirdi. Söz konusu işverenlerin yüzde 39'u çalışanlarına sağlık ve refah içerikli çözümler sunulacağını kaydetti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'nin 2020 dördüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Küresel ekonominin COVID-19 salgınının yıkıcı etkileri çerçevesinde bütünüyle durmasına tanık olduğumuz 2020 hem işverenler hem de iş arayanlar açısından oldukça zorlayıcı bir yıl oluyor. Bununla birlikte ülkemizde istihdam beklentisinin, hükümetin teşvikleriyle artan talep ışığında ciddi yükselişlerin yaşandığı Üretim ve İnşaat sektörleri başta olmak üzere araştırma kapsamındaki tüm sektörlerde toparlanma emareleri görülmesinden mutluluk duyuyoruz. 2021'in ilk çeyreğinde daha da güçlü bir istihdam görünümü görmeyi umut ediyoruz.”

EN GÜÇLÜ BEKLENTİ ÜRETİMDE

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, araştırma kapsamındaki sekiz sektörün tamamı işverenler önümüzdeki çeyrekte işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör +%20 istihdam görünümüyle Üretim sektörü olurken, istihdam görünümünün +%13 olarak ölçüldüğü İnşaat ve Diğer Üretim sektörlerinde de istikrarlı işe alım beklentisi bulunuyor. Finans ve Kurumsal Hizmetler ile Restoran & Otelcilik sektörlerinde istihdam görünümü +%11 olarak ölçülürken, Toptan ve Perakende Ticaret Sektöründe görünüm +%9 oldu. İşe alım beklentilerinin ortalama düzeyde seyrettiği İlaç sektöründe işverenler +%8'lik istihdam görünümü sunarken, Diğer Hizmetler sektöründe bu oran +%1 olarak ölçüldü.

ÜRETİM +%20 İNŞAAT +%13 DİĞER ÜRETİM +%13 FİNANS VE KURUMSAL HİZMETLER +%11 RESTORAN & OTELCİLİK +%11 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET +%9 İLAÇ +%8 DİĞER HİZMETLER +%1

Yılın bir önceki çeyreğiyle kıyasla işe alım beklentilerinin sekiz sektörün tümünde güçlendiği görülüyor. En çok göze çarpan yükselişler yüzde 27 ve yüzde 22 puan artışla İnşaat ve Üretim sektörlerinde bildirilmiş bulunuyor. Restoran & Otelcilik sektöründeki işverenlerin bildirdiği artış yüzde 17 puan olurken Diğer Üretim sektörü işverenlerinin işe alım beklentileri yüzde 13 artmış bulunuyor. Bununla birlikte Toptan ve Perakende Ticaret ile İlaç sektörlerindeki istihdam görünümleri bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8 ve 7 puan yükseliş gösteriyor.



Önceki yılın aynı dönemine kıyasla sekiz sektörün altısında daha yüksek işe alım beklentileri göze çarpıyor. En çarpıcı yükselişler yüzde 13 ve yüzde 10 puan artışla İnşaat ve Toptan ve Perakende Ticaret sektörlerinden bildiriliyor. Üretim ve Diğer Üretim sektörlerinde ise istihdam görünümleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 puan daha güçlü. Bir önceki yıla kıyasla daha düşük işe alım beklentisi sergileyen iki sektör ise yüzde 4 puan düşüşle İlaç ve yüzde 3 puan düşüşle Diğer Hizmetler sektörleri oldu.