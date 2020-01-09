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Türkiye Equifun-Pony engel atlama eğitim ve yarışmalarının tanıtımı yapıldı

Türkiye Binicilik Federasyonu yönetiminde ve İstanbul Binicilik kulubü'nün organizasyonunu üstlendiği Türkiye Kupası Equifun-Pony Engel A. Şampiyonası Ligi Lansmanı gerçekleşti

Türkiye Equifun-Pony engel atlama eğitim ve yarışmalarının tanıtımı yapıldı

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Bülent Bora, İstanbul Binicilik Kulübü Başkanı Mustafa Siyok, Dila Atlıspor Kulübü Başkanı Korhan Kıraç, Tabiat Binicilik Merkezi adına Burak Yalım ve Çankaya Binicilik Kulübü Başkanı Sertaç Sevinç katıldı.

Federasyon Başkanı Bülent Bora, bu fikrin Mustafa Siyok tarafından federasyona teklif edildiğini ve katılımcı 6 kulüp bir araya gelerek güç birliği yaparak bu projeyi başlattığını belirtti. "Biz federasyon olarak bu projenin başarılı olmasını yürekten diliyor ve destekliyoruz. Aynı zamanda, uzun vadede çok başarılı sporcuların çıkmasını da bekliyoruz" Dedi. Bora, Binicilik sporunun pahalı olduğunu düşünenlere ise "Kulüplerimizin hangisine giderseniz gidin 1 saatlik matematik dersi ücretinin yarısı kadardır. Bu sporu olimpiyat seviyesinde yapmak isterseniz pahalı oluyor" diye belirtti.

Projenin yüklenicisi İstanbul Binicilik Kulübü Başkanı Mustafa Siyok: "Bu spor çocukların özgüvenli kişisel gelişimi ve bilişsel zihin yapılarının gelişimi açısından çok önemli"

Equifun-Pony'nin geniş kitlelere yayılması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Siyok, "Başkanımız bizi her zaman destekliyor. Biz 6 kulüp bir araya gelerek çocuklarımızın bu sporla tanışabilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bu şampiyonayı geniş kitlelere yaymak ve yaptırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çankaya Binicilik Kulübü Başkanı Sertaç Sevinç, "Equifun, oyun formatında tasarlanmış bir eğitim sistemidir. Bu sadece bir yarış değildir. Çocuklara fiziksel gelişimin yanı sıra arkadaşlık ve matematik eğitimi de sağlayan bir format. Bu sistemde tasarlanmış engeller, çocukların denge gelişimini de sağlıyor. Takım halinde yapılan bu sporda çocuklar paylaşımı öğreniyor."
Tabiat Binicilik Merkezinden Burak Yaylım ise bu sporun çocuklar için çok önemli olduğunu düşündüklerini aktararak, "Yurt dışına gittiğimizde, 'Yabancıların çocukları çok girişken, bizimkiler utangaç.' deriz. Çocuklarımızın çekingenliğini pony ile aşabiliriz. Biz bunu Bursa'da yapmaya çalışıyoruz. Federasyon girişimler yaptı, biz de buna dahil olmak istedik. Bugün 6 kulübüz ama yarın çoğalacak. Bütün çocuklarımızın ata binmesi lazım. Ayrıca binicilik bizim ata sporumuz."

Organizasyona ev sahipliği yapan Dila Atlıspor Kulübü Başkanı Korhan Kıraç ise "16 yıldır binicilik sporuna hizmet ediyoruz. Biz de kulüp olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Equifun ve Pony eğitiminin çocuk gelişimi açısından ne kadar öneli olduğunu bizzat kulübümüzde yapılan eğitimlerde gözlemledik" dedi. Projenin genel koordinatörü Cahit Yavuz ise "Bu proje sayesinde 300 bin çocuk binicilik sporu ile tanışacak. Çilek Pony Takımı adında oluşturduğumuz çubuk atlarla Equifun oyununu, okul bahçelerine taşıyıp, çocuklarla tanıştırarak ülke geneline yaygınlaştırmaya çalışacağız"

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