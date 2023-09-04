Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye Ermenistan milli maçı ne zaman, nerede oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar? - Futbol Haberleri

        Türkiye Ermenistan milli maçı ne zaman, nerede oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?

        Euro 2024 elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, 5. maçında Ermenistan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Gruptaki ilk 4 maçında 3 galibiyet alan ve liderlik koltuğunda oturan millilerimiz; deplasmanda mağlup ettiği Ermenistan önünde bu kez evinde kazanmak istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Türkiye Ermenistan milli maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 04.09.2023 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Ermenistan maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız; grubundaki 5. maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan'ın ağırlayacak. İşte, Türkiye Ermenistan karşılaşması ile ilgili bilgiler...

        2

        TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

        Euro 2024 D Grubu 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak Türkiye Ermenistan karşılaşması 8 Eylül Cuma günü saat 21:45'de oynanacak.

        Zorlu mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

        3

        TFF AÇIKLADI: TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

        TFF'den yapılan açıklama şöyle:

        "A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

        Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

        Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi."

        4

        EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1.TÜRKİYE - 9 Puan (4 maç)

        2.ERMENİSTAN - 6 Puan (3 maç)

        3.HIRVATİSTAN - 4 Puan (2 maç)

        4.GALLER - 4 Puan (4 maç)

        5.LETONYA - 0 Puan (3 maç)

        5

        MİLLİ TAKIMIMIZIN ERMENİSTAN MAÇI KADROSU

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

        Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
        Eski eşini bıçakladığı dehşet anı kamerada!
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        Gözler Soçi'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık