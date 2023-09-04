Türkiye Ermenistan milli maçı ne zaman, nerede oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?
Euro 2024 elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, 5. maçında Ermenistan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Gruptaki ilk 4 maçında 3 galibiyet alan ve liderlik koltuğunda oturan millilerimiz; deplasmanda mağlup ettiği Ermenistan önünde bu kez evinde kazanmak istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Türkiye Ermenistan milli maçı ile ilgili tüm bilgiler...
Türkiye Ermenistan maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız; grubundaki 5. maçında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan'ın ağırlayacak. İşte, Türkiye Ermenistan karşılaşması ile ilgili bilgiler...
TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2024 D Grubu 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak Türkiye Ermenistan karşılaşması 8 Eylül Cuma günü saat 21:45'de oynanacak.
Zorlu mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
TFF AÇIKLADI: TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.
Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi."
EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1.TÜRKİYE - 9 Puan (4 maç)
2.ERMENİSTAN - 6 Puan (3 maç)
3.HIRVATİSTAN - 4 Puan (2 maç)
4.GALLER - 4 Puan (4 maç)
5.LETONYA - 0 Puan (3 maç)
MİLLİ TAKIMIMIZIN ERMENİSTAN MAÇI KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)
Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)