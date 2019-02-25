Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) "2018 Yılı En'leri Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu söyledi.
Ülkenin orman varlığını 2002'den bu yana 1,8 milyon artırıp 22,6 milyon hektara çıkardıklarını ve toprakların yüzde 29'unu ormanlarla süslediklerini dile getiren Pakdemirli, "2023'te, 23,4 milyon hektar orman alanıyla ülke topraklarının yüzde 30'unun orman olması hedefinin fazlasıyla gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Erozyonla mücadelede lider ülkeyiz. Yılda ortalama 500 milyon ton olan toprak kaybını, yaptığımız çalışmalar sayesinde 154 milyon ton seviyesine düşürdük. 2023 hedefimiz bu rakamı 130 milyon tonun altına kadar azaltmak." diye konuştu.
Türkiye'nin, ağaçlandırmadan biyoçeşitliliğin korunmasına kadar pek çok konuda dünyaya örnek olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Şehir içi veya çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın doğayla baş başa kalmalarını sağlamak, özellikle çocuk ve gençlerimize orman sevgisi ve bilinci kazandırmak amacıyla bugüne kadar 137 şehir ormanı kurduk." ifadelerini kullandı.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da Türkiye'nin orman sermayesinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, buna katkı sağlayanların ödüllendiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise başarılı olan ve fedakarca çalışarak vazifesini en iyi şekilde yerine getiren, üreten, gayret eden personelin ödüllendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Dünyada hızlı bir değişim yaşandığını belirten Karacabey, "2023 yılında ormanlarımızdan optimum seviyede faydalanarak sektör bazında 23 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için gayret edip çalışacağız." dedi.
Konuşmaların ardından, firma temsilcileri ve OGM personellerine ödülleri takdim edildi.
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