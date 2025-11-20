Türkiye, eskrimde üç madalya kazandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, eskrim branşında 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.
Oyunların 17'nci gününde Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen eskrim müsabakalarında Furkan Yaman, Candeniz Berrak ve Enes Talha Kalender'den oluşan Erkek Kılıç Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Aleyna Ertürk, Ceren Cebe ve Zülal Can'dan kurulu Kadın Epe Milli Takımı ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Nisanur Erbil, Nil Güngör ve İrem Güner'den oluşan Kadın Kılıç Milli Takımı da bronz madalya aldı.