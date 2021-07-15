Türkiye, FETÖ'nün yurt dışındaki hareket alanının daraltılmasına yönelik mücadelesini sürdürüyor

AA

AA muhabirinin Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ilk anlarından bugüne kadar örgütün faaliyet gösterdiği 160'ı aşkın ülkedeki çalışmalarıyla mücadele, Bakanlığın en öncelikli gündem maddelerinden biri oldu.

Darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki FETÖ iltisaklı 800'ü aşkın eğitim kurumu, 1000'den fazla vakıf, dernek, STK, 200'ü aşkın medya kuruluşu ile binlerce şirketle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdü.

- FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına karşı aktif mücadele

Bakanlığın, bu terör örgütüyle mücadelede ortaya koyduğu çabaların başında, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da bir güvenlik riski olduğunun ortaya konulması geldi.

Bu doğrultuda, yabancı muhataplarla gerçekleştirilen her düzeydeki görüşme, temas ve girişimler vesilesiyle FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, bulunduğu ve faaliyet gösterdiği her ülke için ciddi ve somut tehdit teşkil ettiği sık sık vurgulandı.

Bu çabalar kapsamında, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında yer alan şahıslara yönelik Türkiye'de açılan soruşturmalara istinaden iade talepleri bulundukları ülkelere iletildi, terör örgütüne finansman sağlayan şahıs ve kuruluşların mal varlıkların dondurulmasına dair talepler de ilgili kurumların eşgüdümünde yürütüldü.

- FETÖ iltisaklı okulların çoğu kapandı ya da TMV'ye devredildi

Yabancı ülkelerdeki FETÖ iltisaklı okul ve sözde eğitim kurumlarının kapatılması ya da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilmesine yönelik girişimler de devam etti.

Söz konusu girişimler sonucunda bugüne kadar 42 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve sözde eğitim kurumunun faaliyetleri sonlandırıldı ve bu ülkelerin 20'sinde söz konusu kurumlar, TMV'ye devredildi. TMV, 26 ülkede 129 yeni okul açtı.

- Bazı ülkeler ve uluslararası örgütler, FETÖ'yü terör örgütü ilan etti

Türkiye'nin yurt dışı misyonlarının katkılarıyla sürdürülen yoğun çabalar çerçevesinde yabancı kamuoyunda örgütün niteliğine dair belirgin bir farkındalık oluştu.

Terör örgütü hakkındaki bu farkındalık çerçevesinde bazı ülkeler ve uluslararası örgütler, FETÖ'yü terör örgütü ilan etti.

Hain darbe girişiminin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ilgili Bakanlar Kurulu Kararıyla FETÖ'yü terör örgütleri kapsamına aldı.

Ayrıca 19 Ekim 2016'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 43. Toplantısı'nda FETÖ terör örgütü olarak ilan edildi. Benzer kararlar, 1 Aralık 2016'da Asya Parlamenterler Asamblesi'nde ve 27 Ocak 2017'de de İİT Parlamenterler Birliği'nin 12. Konferansı'nda alındı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi de 28 Aralık 2018'de aldığı kararla, FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladı.

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu ve yabancı ülkelerde yürüttüğü insan kaçakçılığı, kara para aklama ve belgede sahtecilik gibi faaliyetlerle aynı zamanda bir organize suç örgütü olduğu, Bakanlık ve Türkiye'nin dış misyonlarınca kararlılıkla dile getiriliyor.

Bu mücadele doğrultusunda, FETÖ'nün yurt dışında ikamet eden vatandaşlar nezdindeki sözde itibarının ciddi şekilde kayba uğradığı, örgütün mali kaynaklarının büyük ölçüde daraldığı ve örgütle iltisaklı şirket, okul, dernek ve benzeri oluşumların kapandığı veya kapanma sürecine girdiği gözlemleniyor.