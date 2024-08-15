Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye, FIBA dünya sıralamasında 3 sıra geriledi - Basketbol Haberleri

        Türkiye, FIBA dünya sıralamasında 3 sıra geriledi

        A Milli Basketbol Takımımız, FIBA erkekler dünya sıralamasında 3 basamak geriledi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ABD zirvedeki yerini korudu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 Dev Adam düşüşte!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın tamamlanmasının ardından yeni dünya sıralamasını açıkladı. ABD, Paris 2024’te altın madalya kazanarak sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan iki sıra birden yükselerek Almanya'yı geride bıraktı ve ikinci sıraya yerleşti.

        Türkiye ise 429 puanla 24. sıradan 27. basamağa geriledi. FIBA erkekler dünya sıralamasında 4. sırayı ise Olimpiyat Oyunları’nda final oynayarak 5 basamak yükselen Fransa aldı

        REKLAM

        Sıralamada ilk 100'deki en büyük sıçramayı ise 89'dan 71’inciliğe yükselen Kosta Rika yaparken, El Salvador 23 sıra yükselerek 103’üncü sıraya yerleşti. Hem Kosta Rika hem de El Salvador, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Orta Amerika Ön Elemeleri’nin finaline ulaşarak sıralamada yükseldiler.

        FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 10 sıra şu şekilde:

        1. ABD (838,8 puan)

        2. Sırbistan (758,9 puan)

        3. Almanya (755,3 puan)

        4. Fransa (753 puan)

        5. Kanada (747,8 puan)

        6. İspanya (746,7 puan)

        7. Avustralya (732,5 puan)

        8. Arjantin (731,1 puan)

        9. Letonya (711,4 puan)

        10. Litvanya (698,9 puan)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı