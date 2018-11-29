Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti.

Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.

Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim 1 Belçika 1727 - 2 Fransa 1726 - 3 Brezilya 1676 - 4 Hırvatistan 1634 - 5 İngiltere 1631 - 6 Portekiz 1614 +1 7 Uruguay 1609 -1 8 İsviçre 1599 - 9 İspanya 1591 - 10 Danimarka 1589 -

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