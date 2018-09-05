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Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi iki ülke ticaret hacminin ve yatırımların artırılmasında önemli rol oynayacaktır." dedi

05.09.2018 - 17:36 | Güncelleme: AA

Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Birinci Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh eş başkanlıklarında Ticaret Bakanlığında yapıldı.

Pekcan, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Filistin arasında ikili ekonomik ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı bir mekanizmanın bulunmadığını hatırlatarak, söz konusu toplantının ekonomik ve ticari alandaki büyük bir boşluğu doldurduğunu belirtti.

Görüşmelerin iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Pekcan, "Bölgemiz için barıştan sonraki en önemli adım, hızla artan genç, dinamik nüfusunuza, gelişmiş ve güçlü bir ekonomik hayat sunabilmektir." dedi.

Pekcan, iki ülke arasındaki ticaretin önemine değinerek, 2005 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşması ile Filistinli iş insanlarının Türkiye ile daha fazla ticaret yapabilmesinin önünün açıldığını anımsattı.

İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının ürün kapsamının genişletilmesi amacıyla 2019'un ilk çeyreğinde ortaklık komitesi toplantısı gerçekleştirmeyi planladıklarına işaret eden Pekcan, Türk ve Filistin hükümetleri olarak ekonomik iş birliğimizin gelişmesi için yasal altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Pekcan, Filistin ile imzalanacak anlaşmanın, Türk yatırımcılar için Filistin'in güvenli bir yatırım destinasyonu olduğunu göstereceğini anlatarak, "Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile yatırımcılarımızın Filistin'e olan ilgisinin artacağını bekliyoruz. İkili ekonomik ilişkilerin geliştirmesi sadece hükümetlerin görev alanına girmemektedir. Burada özel sektöre de çok iş düşmektedir. İş insanlarının sürekli temas halinde olmaları, Türkiye-Filistin Ekonomi İşbirliği Konseyi, ticaret hacminin ve yatırımların artırılmasında önemli rol oynayacaktır." diye konuştu.

Türkiye olarak Filistin'in kalkınmasına çok önem verdiklerini ifade eden Pekcan, bu kapsamda Cenin şehrinde inşa edilecek sanayi bölgesi yatırımlarını desteklediklerini anlattı. Projenin hızla tamamlanması ve istihdam sağlamasını beklediklerini kaydeden Pekcan, "Türk ve Filistinli iş insanlarımızı şimdiden Cenin Sanayi Bölgesinde yatırım yapmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'in kalkınmasına çok önem verdiğini belirterek, bugün gerçekleştirilen toplantıları ve alınan kararları yakından takip ettiğini söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN KARŞILIKLI MENFAATLERİN ELDE EDİLMESİ"

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Abeer Odeh de Filistin halkına verdiklerin destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Toplantıda bulunmaktan ve Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi'nin eş başkanı olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Odeh, "Bu toplantı özellikle Filistin ekonomisinin güçlendirilmesi, Türk yatırımcıların Filistin'e yönlendirilmesi açısından çok önemli. Burada önemli olan karşılıklı menfaatlerin elde edilmesidir. Türk yatırımcıları Filistin'e gelsinler, oradaki fırsatlardan yararlansınlar." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Pekcan ve Odeh, Türkiye Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasını imzaladı.

 

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