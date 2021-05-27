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Türkiye Film Komisyonu, sektörün dikkatini Kapadokya'ya çekmek için çalışıyor

Türkiye Film Komisyonu, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra ilginç coğrafi güzellikleriyle doğal film platosu konumundaki Kapadokya'ya, film şirketlerinin dikkatini çekebilmek için çalışma yürütüyor.

Türkiye Film Komisyonu, sektörün dikkatini Kapadokya'ya çekmek için çalışıyor
AA

Charles Bronson, Ömer Şerif, Tony Curtis, Nicholas Cage gibi yıldızların sinema filmleri çektiği Kapadokya bölgesinin beyaz perdede daha çok yer alması ve Türkiye'nin tanıtım yüzü olması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve yapımcı Sait Yardımcı ile ekibi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, Discovery Science Channel'da yayınlanacak belgesel film çekiyor.

Belgesel için Göreme, Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyü ve çevresindeki vadi, kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve açık hava müzelerinde çekimler yapılıyor.

Kanalın, "Mysteries of the Abandoned" belgesel serisi kapsamında yürütülen, görüntü yönetmenliğini Abdurrahman İtik'in yaptığı çalışmada, Niğde Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Ekiz'in anlatımıyla bölgenin tarihi, kültürel ve doğal içerikleri dünya kamuoyuna tanıtılacak.

Yardımcı, AA muhabirine, milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllü Dağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin zamanla yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan ilginç kaya oluşumlarının Kapadokya'yı diğer turizm destinasyonlarından ayrı bir konuma getirdiğini belirtti.

Sinema dünyasının turizm alanlarının tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Yardımcı, "Türkiye Film Komisyonu'nun amacı, Türkiye'yi dünyada tanınan bir film lokasyonu yapabilmektir. Bu nedenle ülkemizi, 10 yıldır yurt dışında Hollywood'dan Bollywood'a kadar birçok film festivaline katılarak tanıtıyoruz." dedi.

- "Kapadokya, Avrasya'nın önemli bir film lokasyonu"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm alanlarında hareketlilik temposunun düştüğünü dile getiren Yardımcı, salgın riskinin ortadan kalmasıyla yerli ve yabancı film şirketlerini Kapadokya'ya getirebilmek için çalışma yaptıklarını aktardı.

Nevşehir halkının, insanlığın en önemli kültürel mirasının üzerinde yaşadığına, Kapadokya'yı koruyabilmek adına her bireye sorumluluk düştüğüne dikkati çeken Yardımcı, şunları kaydetti:

"Kapadokya, doğal olarak oluşmuş turizm destinasyonu. Dünyanın en önemli açık hava müzelerinin bulunduğu doğal bir film platosu. Kapadokya, pandemi öncesinde çok aranılan bir turizm bölgesiydi. Bu süreçte dünyanın her yerinde olduğu gibi turistik operasyonlar sekteye uğradı. Kapadokya yıllar önce bir Türk dizisi ile talep görmeye başladı. Ortaya çıkan sonuç buranın ne kadar önemli bir film destinasyonu olduğunun da ispatıdır. Bu belgeselin yayınlanması Kapadokya'daki turizmin artmasına çok önemli katkı sağlayacaktır. Burası sadece Türkiye'nin değil, Avrasya'nın önemli bir film lokasyonu. Bana göre dünyanın en önemli üç lokasyonundan birisi. Burada çeşitli filmler çekilmişti, ara verildi, biz o arayı kapatmak için var gücümüzle çalışacağız. Pandemi sonrası birçok yerli ve yabancı şirket gelip filmler çekecektir."

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