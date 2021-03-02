Türkiye Finans'tan ilk 10 hedefi

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Türkiye Finans Katılım Bankası, 2021 yılında devreye almayı planladıkları dijital bankacılık çalışmalarını, yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen uzaktan müşteri edinimi sürecini ve yeni dönemi değerlendirdi.

Türkiye Finans Genel Müdür Vekili Murat Akşam, bankacılıkta yeni bir çağ başlatacak olan uzaktan müşteri edinimiyle birlikte artık Türkiye Finanslı olmanın yeri ve zamanının olmayacağını; mevcut bankacılık süreçlerini uçtan uca dijital bir ortama taşıyarak, işlem güvenliğini sağlama, süreçlerin kısalması ile işlem sayısını ve iş verimliliğini artırma amacı taşıdıklarını ifade etti.

Murat Akşam, Türkiye Finans’ın ülkenin 12. büyük bankası olduğunu hatırlatarak yeni dönemde de insan odaklı sürdürülebilir büyümeyi önceliklendireceklerini, dijitalleşme yatırımlarını artırarak Türkiye’nin en büyük ilk 10 bankası arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Pandemi öncesinde hayata geçirdikleri dijitalleşme yatırımlarının etkisiyle 2020 yılını yüzde 55 büyüme ile kapattıklarını dile getiren Akşam, dijitalleşme yatırımlarıyla birlikte insan odaklı finans anlayışından da ayrılmadıklarını belirterek pandemi döneminde toplumun farklı kesimlerine özel destekler sunduklarını, TFXTARGET Yatırım Platformu, Hızlı Finansman gibi ürün ve hizmetleri daha da geliştirerek finansal araçlara herkesin kolaylıkla ulaşabilmesini ve bu sayede finansal fırsat eşitliği sağladıklarını ifade etti.



Dijitalleşme sürecinin sürdürülebilir yatırımlarla ve gerektiğinde rutinleri bozma cesaretini ortaya koyarak gerçekleşebileceğini söyleyen Murat Akşam kurum içerisinde de bir dijital dönüşüm süreci başlattıklarını kaydederek şunları söyledi: “Şu anda Bilgi Sistemleri Departmanımızdaki insan kaynağımızın yaklaşık yüzde 65’i dönüşüm projelerine odaklı biçimde çalışıyor. Bu da demek oluyor ki Bilgi Sistemleri ekibimizin yarısından fazlası mevcut süreçlerimizi korumak ve geliştirmek yerine; mevcutların yerine koyabileceğimiz yeni süreçler oluşturabilmeye odaklandı."

Murat Akşam, 2020 yılında geliştirdikleri yenilikçi ve müşteri odaklı yeni fonksiyonlar ile aktif mobil müşteri sayısını önceki yıla göre yüzde 39, dijital işlem hacimlerini ise yüzde 47 arttırdıklarını belirterek; dijitalden müşteri başvuru sayısını üç, müşteri edinim sayısını ise iki katına çıkardıklarını ifade etti. Akşam, uzaktan müşteri edinimi ile başlayan yeni dönemle birlikte dijital kanallardan edindikleri yeni aktif müşteri oranını yüzde 68’den yüzde 80 seviyelerine çıkarmayı öngördüklerini söyledi.

Uzaktan müşteri edinimi ve geliştirdikleri TFXTARGET yatırım platformunun detaylarını ve bireylerde yaratacağı etkileri değerlendiren Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz ise dijitalleşmenin tüketicilerin o anki beklentilerini iyi anlamanın yanı sıra, yarın veya öbür gün oluşacak beklentileri de öngörmeyi gerektirdiğini, Türkiye Finans olarak bankacılığın bugününe değil, yarınına, hatta öbür gününe bakmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dijital kanallar üzerinden müşteri edinimini başlatan ilk bankalardan biri olduklarını vurgulayan M. Necati Özdeniz, bu süreci ilk etapta internet sitesi üzerinden başlattıklarını ardından kurye ile gerekli belgelerin temin edilmesinin ardından hızlıca tamamladıklarını ifade etti. Bu deneyimi sunabilen ilk bankalardan biri olarak tecrübelerini yeni gelişmelere de yansıtacaklarını ve tüm sektöre yine öncülük edeceklerine inandıklarını söyledi.