A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile haziran ayında karşılaşacağı müsabakaların oynanacağı şehir ve statlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te karşılaşacağı müsabaka Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Millilerin İzlanda ile oynayacağı mücadele ise 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda başlayacak.