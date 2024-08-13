2024-25 Trendyol Süper Lig 2. hafta maç takvimi
Süper Lig'de ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler ikinci hafta maç takvimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun karşılaşma tarihlerini duyurmasıyla araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024-2025 Süper Lig 2. hafta fikstürü...
Trendyol Süper Lig 2. hafta heyecanı ile devam ediyor. İlk haftada Galatasaray, Hatayspor'u konuk etti ve karşılaşmayı 2-1 kazandı. Fenerbahçe ise evinde Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Öte yandan Beşiktaş zorlu Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Lige galibiyetle başlayan üç büyükler gözlerini 2. hafta müsabakalarına çevirdi. İşte, Süper Lig 2. hafta maç takvimi...
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
16 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK