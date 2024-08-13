Trendyol Süper Lig 2. hafta heyecanı ile devam ediyor. İlk haftada Galatasaray, Hatayspor'u konuk etti ve karşılaşmayı 2-1 kazandı. Fenerbahçe ise evinde Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Öte yandan Beşiktaş zorlu Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Lige galibiyetle başlayan üç büyükler gözlerini 2. hafta müsabakalarına çevirdi. İşte, Süper Lig 2. hafta maç takvimi...