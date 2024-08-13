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        Haberler Bilgi Yaşam Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: 2024-25 Trendyol Süper Lig 2. hafta maç takvimi

        2024-25 Trendyol Süper Lig 2. hafta maç takvimi

        Süper Lig'de ilk hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler ikinci hafta maç takvimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun karşılaşma tarihlerini duyurmasıyla araştırmalar hız kazandı. İşte, 2024-2025 Süper Lig 2. hafta fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 17:36 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:36
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        Trendyol Süper Lig 2. hafta heyecanı ile devam ediyor. İlk haftada Galatasaray, Hatayspor'u konuk etti ve karşılaşmayı 2-1 kazandı. Fenerbahçe ise evinde Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Öte yandan Beşiktaş zorlu Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Lige galibiyetle başlayan üç büyükler gözlerini 2. hafta müsabakalarına çevirdi. İşte, Süper Lig 2. hafta maç takvimi...

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        TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

        16 Ağustos Cuma

        21.00 Konyaspor - Galatasaray

        17 Ağustos Cumartesi

        19.15 Kayserispor - Sivasspor

        21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

        21.45 Göztepe - Fenerbahçe

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        18 Ağustos Pazar

        19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

        21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

        21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

        19 Ağustos Pazartesi

        21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

        21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

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        TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü sona erecek.

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