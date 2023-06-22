MHK'DE CÜNEYT ÇAKIR İDDİASI!

Geçen sezon değişen MHK'de bu dönemde de yenilikler yapılacağı ve Lale Orta döneminin sona ereceği de öne sürüldü. Büyükekşi'nin MHK Başkanlığı için Lale Orta'nın yerine Cüneyt Çakır'ın gelebileceği ancak Çakır'ın bu görev için yeterli süreyi doldurmaması nedeniyle önce bir talimat değişikliği yapılacağı iddia edildi. Yeni kurulların, ilk yönetim kurulu toplantısının ardından duyurulacağı da belirtildi.