Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Ankara'daki olağan seçimli genel kurul, saat 11.00'de başladı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, ikinci kez TFF Başkanı seçildi. 191 OYUN 169'UNU ALDI Mehmet Büyükekşi, genel kurulda kullanılan 191 oyun 169'unu alırken, 22 oy ise geçersiz sayıldı.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK İkinci kez başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Büyükekşi, yeni dönemde yönetim kurulunda değişikliğe gitti. TFF'nin yeni yönetim kuruluna giren isimler, Haluk Kalyoncu, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt ve Şafak Müderrisgil oldu. TFF'NİN YENİ YÖNETİM KURULU Başkan Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığındaki yeni TFF Yönetim Kurulu listesi şöyle: İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Agah Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu

MHK'DE CÜNEYT ÇAKIR İDDİASI! Geçen sezon değişen MHK'de bu dönemde de yenilikler yapılacağı ve Lale Orta döneminin sona ereceği de öne sürüldü. Büyükekşi'nin MHK Başkanlığı için Lale Orta'nın yerine Cüneyt Çakır'ın gelebileceği ancak Çakır'ın bu görev için yeterli süreyi doldurmaması nedeniyle önce bir talimat değişikliği yapılacağı iddia edildi. Yeni kurulların, ilk yönetim kurulu toplantısının ardından duyurulacağı da belirtildi.

TFF YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi. Federasyonun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi tahmini bütçesi kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu'na gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.

BÜYÜKEKŞİ: BİRLİK BERABERLİKTEN YANAYIZ Mehmet Büyükekşi, başkan seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda hiçbir kimseyle problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim yok. Biz yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Bundan sonraki dönemde de birlik beraberlik içerisinde olmak istiyoruz." "SÖZLERİMİZİ TEK TEK YERİNE GETİRDİK" TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir yıllık görev süresi boyunca verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi. Konuşmasında Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe ile bir üst lige yükselen bütün takımları ve Turkcell Kadın Ligi'nde şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'i ayrı ayrı kutladı. Bu güzel oyunu daha da güzelleştirmek için mücadele eden futbol camiasının tüm fertlerine de ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirten Büyükekşi, "Sevinç ve mutluluk kadar üzüntü ve keder de hayatın içerisinde. Tarihin en büyük doğal afetlerinden birisini de yaşadığımız 6 Şubat depremi de hepimize çok büyük bir acı verdi. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, futbol ailemizden de büyük kayıplar verdik. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Futbolun birleştirici gücüyle maddi ve manevi destek seferberliği ilan eden tüm kulüplerimizden de Allah razı olsun. Rabbim böyle acıları bizlere bir daha göstermesin." diye konuştu.

Geçen yıl haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra görevini en iyi şekilde yerine getirmek için söz verdiğini hatırlatan Büyükekşi, "Güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini benimsemiş, ulaşılabilir bir yönetim anlayışı içerisinde olmayı taahhüt etmiştim. Değerli yönetim kurulu üyelerimizle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeleri de sizlerle paylaşmıştım. Allah'a şükür verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. Futbolumuzun gelişimi için çözüm odaklı ve tüm paydaşları merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsedik." dedi. Ardından Büyükekşi, TFF başkanlığında bir yıllık görev süresi içinde gerçekleştirdikleri projeleri video gösterisiyle katılımcılara izletti. 22 STRATEJİK HEDEF Başarı için çok sayıda hedef belirlediklerini anlatan Büyükekşi, "Bu hedefler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 11 stratejik amaç altında tam 22 stratejik hedef belirledik. Genel kurul sonrasında planladığımız çalıştaylarla stratejik hedefleri sizlerle birlikte son haline getireceğiz. Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz büyük futbol çalıştaylarla Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerini ve yolunu hep birlikte kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu. Türk futbolunun gelişimi için futbol akademileri projesini hayata geçirdiklerini aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti: "Bu projeyle altyapılarda Türk futbol modelini oluşturmak istiyoruz. Bu anlamdan Avrupa ve Türkiye'deki birçok kulübün altyapılarını yerinde ziyaret ettik. Dünyaca ünlü şirketlerle anlaşma yaptık. Amacımız milli takımlarımızın kendi havuzundan yıldız oyuncu üretmesidir. Diğeri ise kulüplerimizin kendi akademilerinden yetiştireceği oyuncular sayesinde dışardan transfer ihtiyaçlarını en alt seviyeye indirmek gerekir. Önümüzdeki yıllarda daha zengin ve nitelikli hakem havuzu yaratabilmek adına hakem akademisini kurduk. Hakemlerimizi kariyerlerine başladıkları andan itibaren gelişim süreçlerini takip eden bir sistemden eğitim almaya başladılar. Bu sayede hakemlerimizin profesyonel liglerde görev aldıklarında minimum hata maksimum performans göstermelerini hedefliyoruz."

"YARI OTOMATİK OFSAYT ÇİZGİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ" TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknoloji alanında çalışmalar yaptıklarını belirterek, futbolda dijitalleşmeyi çok önemsediklerini söyledi. "Çağımızın olmazsa olmazlarının başında dijitalleşme geliyor." diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu alanda hep birlikte ciddi atılımlar yapmaya ihtiyacımız var. TFF olarak, dijitalleşme ile ilgili önemli adımlar attık, atıyoruz. Dijital hakem atama sistemine geçtik. Gözlemci raporlarını dijital hale getirdik. 4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir kaç hafta içerisinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimiz dev profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık." Büyükekşi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen bir firma ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşmelere yapacağız. Böylece önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz. Bu sayede Türk futbolunun da marka değeri, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedeflemekteyiz. Tüm takımları kapsayacak yepyeni bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer yönetimine ilişkin de Büyükekşi, "Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. Bu 26 Haziran'da başlayacak transfer dönemine hepiniz kendi kulüplerinizde dijital olarak yapabileceksiniz." dedi. "Futbol endüstrisini daha değerli hale getirmek zorundayız, Türk futbolunun geleceği buna bağlı" diyen Büyükekşi, şöyle devam etti: "Üstelik bu değerin nasıl oluştuğuna, nasıl arttırıldığına ve nasıl korunduğuna geçtiğimiz günlerde hepimiz birlikte şahit olduk. Şampiyonlar ligi finaline ev sahipliği yaptık, ilgili tüm paydaşlarla birlikte finalin en güzel şekilde gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık. Diğer taraftan, rekabetin sahnesini nasıl kurduklarını, eğlenceyi, ekonomiyi, tanıtımı, etkinliğin öncesini-sonrasını nasıl yönettiklerini izledik. Sponsorların futbola nasıl değer kattığını, medyaya nitelikli içerik sağlamanın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük. Bu değeri biz de yaratmak zorundayız, biz bunu niye yapmayalım, bunu yapabilecek, bilgimiz, aklımız da gücümüz de var. Türk futbolunda süreklilik arz eden gelir kaynaklarına kavuşmamız gerekiyor. Bunun için, dostluğa ve iş birliğine, sükunete ve empatiye, birbirimize güvenmeye ve bu güzel oyunun güzel taraflarını ön plana çıkarmaya ihtiyacımız var." "EURO 2024'TE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ" Türk futbol ailesi olarak damaklarında buruk tatlar bırakan her şeyi bir kenara bırakarak beyaz bir sayfa açma zamanının geldiğini dile getiren Büyükekşi, "Bu aile içerisinde konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir şey olmadığı gibi üzerimizde geçmişe dair bir kırgınlık taşıma lüksümüz de yoktur. Önümüzdeki dört yıl boyunca sizlerle birlikte; Türk futbolunu sportif performansta ileri taşımaya, kulüplerimizin gelirlerini iyileştirmeye, yayın gelirlerini artırmaya, milli takım ve kulüplerimizi Avrupa ve dünya sıralamasında yukarı çıkarmaya, futbolun seyirci kitlesini büyütmeye, marka değerini, itibarını, imajını güçlendirmeye, futbol sevgisini artırmaya odaklanacağız. Yeni Türkiye 100 yılında, futbolumuz ve ülkemiz için birlikte yapacağımız daha çok şey var." ifadelerini kullandı. Hedeflerine ilişkin de Büyükekşi, "Hedefimiz; sadece EURO 2024'e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak, EURO 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil, bu güzel ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında en güzel, en başarılı ev sahibi olmasını sağlamak. Bu hedeflere ancak birlik ve beraberlik içinde olursak yakalayabiliriz. Bugüne kadar bizlere verdiğiniz desteklere de yol gösterici eleştirilere de şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.