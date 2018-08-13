Sporx'te yer alan habere göre ligin ilk haftasına damga vuran VAR kararları ve tartışmalarının ardından TFF ile MHK'nın üst düzey yöneticileri bugün öğle saatlerinde TFF'nin Riva'daki merkezinde bir araya geldi. Taraflar yaklaşık iki saat süren toplantıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun MHK'den de gelen talep üzerine ligin ikinci haftasıyla birlikte bir dizi yeniliğe gitme kararı aldığı belirtildi.

Örneğin VAR sistemiyle ofsayt kararı verilen pozisyon tıpkı Dünya Kupası'nda olduğu gibi bundan böyle üç boyutlu olarak ekrana yansıtılacak.

Hem TFF hem de MHK cephesi bugünkü VAR zirvesinde ilk hafta itibariyle VAR'ın hedefine ulaştığını tek sıkıntının sistemin yavaşlığı olduğu konusunda hem fikir olurken, MHK cephesi hem hakemlerin hem de operatörlerin deneyim kazanmasıyla sistemin daha iyi işler hale geleceğini ifade ettiler.

CÜNEYT ÇAKIR SKANDAL BİR KARAR VERMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'u tarihi bir geri dönüşe imza atarak 3-2'lik skorla yenmiş ancak mücadeleye Cüneyt Çakır'ın skandal kararı damga vurmuştu! Kasımpaşa düşmanlığına devam eden Çakır, Çaykur Rizespor'un ofsayttan attığı ilk golde VAR'a başvurmasına rağmen, skandal bir karara imza attı.



Savunma arkasına atılan topla Rizesporlu Samudio, topla buluştuğu anda ofsaytta bulunurken, Kasımpaşa ceza sahasına girerek fileleri havalandırdı. Ofsayt itirazları üzerine mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem'a başvurdu. Görüntülerde Rizesporlu oyuncunun net bir şekilde ofsaytta olmasına rağmen, Çakır kararını değiştirmedi ve bir rezalate daha imza attı.



Geçen sezon Kasımpaşa aleyhine birçok hata yapan Çakır, bu sezon da düşmanlığa devam etti.



Cüneyt Çakır, Süper Kupa'da oynanan Akhisarspor - Galatasaray maçında da VAR'a başvrumuş ancak skandal bir karara imza atmıştı. Galatasaray - Akhisarspor maçının 43. dakikasında Garry Rodrigues, Dany Nounkeu'nun pozisyonunda yerde kalırken Çakır pozisyonu sarı kart olarak değerlendirmişti. Yoğun itirazlar sonrasında VAR'a başvuran Çakır, kararını değiştirmemiş ve Dany bu pozisyonu sarı kartla atlatmıştı. Çakır'ın bu kararı sonraki günlerde futbol gündemine damga vurmuş ve birçok hakem otoritesi, pozisyonun kırmızı kart olduğunu, Çakır'ın hata yaptığını dile getirmişti.

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