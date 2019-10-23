Vergi Kanunu’nda değişiklikler yapan tasarı hemen hemen tamamlandı.

Yakında TBMM Genel Kurulu’na iner ve belki bir iki değişiklikle yasalaşır.

Kanunda olumlu, olumsuz pek çok değişiklik var. Görebildiğim kadarıyla hizmet sektörlerinde vergi oranını arttıran, üretim sektörlerinde ise düşüren veya aynen koruyan bir yaklaşım geliştirmeye çalışmışlar ki, bunu makul buldum.

Genel olarak taslağın bende uyandırdığı intiba, “Denizi bitirdik. Acil su lazım” durumu.

Yani: “Durum şahane. Vergiler müthiş.”

AVRUPALI MESLEKTAŞLARI İLE HEMEN HEMEN AYNI ORANDA VERGİLENDİRİLECEKLER

Şaka bir yana yeni tasarıdaki en önemli değişiklik, yıllardan beri tartışılan “Futbolcu vergileri” ile ilgili.

Bu tasarı yasalaşırsa, Türkiye futbolcular için “vergi cenneti” olmaktan çıkacak ve Türkiye 1. Liginde ya da Süper Liginde oynayan futbolcular Avrupalı meslektaşları ile hemen hemen aynı oranda vergilendirilecekler.

EN ÜST LİGDEKİLER İÇİN YÜZDE 20

Siz bakmayın, tasarıyı üstünkörü okuyup “Futbolcu vergileri en yüksek yüzde 20 oranında olacak” diye yazarak artışın sadece yüzde 5 oranında olacağını iddia edenlere.

Yeni tasarıya göre “En üst ligdekiler için yüzde 20, en üst altı ligdekiler için yüzde 10” vergi öngörüldüğü doğru ama hepsi bu değil.

Çünkü Vergi Kanunu’nun bu maddesine koyulan bir ek ile “Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103. maddede yazılan tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması halinde bu gelirler yıllık beyanname ile beyan edilir”.

103. maddenin 4. diliminde yer alan tutar için ise şöyle yazıyor:

“750.000 TL’nin 500.000 TL’si için 163.460 TL fazlası için yüzde 39”.

Gelir 1 milyon TL ise “1 milyon TL’nin 750 bin TL’si için 260.960 TL fazlası için yüzde 43”.

Gelir 1 milyon TL’yi aşıyor ise “1.000.000 TL’si için 368.460 TL fazlası için yüzde 45”.

Yani yılda 2 milyon Euro ücret alan bir futbolcu bugünkü kurdan 12 milyon 980 bin TL olan yıllık geliri için 5 milyon 759 bin 460 TL vergi ödeyecek.

Oysa aynı futbolcu bugün aynı miktarda geliri için 1 milyon 947 bin TL vergi ödüyor.

Diyeceksiniz ki Avrupa’da bu oran ne?

Onu da fazla detaya girmeden yarın yazayım.