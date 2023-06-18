Türkiye Galler maçı için nefesler tutuldu. EURO 2024 elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Grup liderliğini sürdürmek isteyen Ay Yıldızlılar, Galler karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, "Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Türkiye Galler maçı hakkında tüm merak edilenler soruların yanıtı...