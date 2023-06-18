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Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli futbol takımı EURO 2024 elemeleri kapsamında grup maçlarına çıkıyor. D grubunda yer alan Türkiye Galler karşısında 4. maçını oynayacak. Ay-Yıldızlılar'da hedef grup liderliğini sürdürmek. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte EURO 2024 D grubu Türkiye Galler maçı tarihi...

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  • Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye maçları

    Türkiye Galler maçı için nefesler tutuldu. EURO 2024 elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Grup liderliğini sürdürmek isteyen Ay Yıldızlılar, Galler karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, "Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Türkiye Galler maçı hakkında tüm merak edilenler soruların yanıtı...
  • Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye maçları

    TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

    19 Haziran Pazartesi günü oynanacak olan Türkiye - Galler maçı 21.45'te başlayacak 

     
  • Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye maçları

    TÜRKİYE-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

    Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran günü oynanacak olan Türkiye - Galler maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

     
  • Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye maçları

    A MİLLİ TAKIM KADROSU

    A Milli Takım kadrosu şu şekilde:

    Kaleciler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

    Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cek Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu,
  • Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye maçları

    Orta saha / forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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