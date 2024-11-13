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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Galler maçına İspanyol hakem! - Futbol Haberleri

        Türkiye-Galler maçına İspanyol hakem!

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 19:30 Güncelleme: 13.11.2024 - 19:30
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        Galler maçına İspanyol hakem!
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        UEFA'nın maç sayfasındaki açıklamaya göre, Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.

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