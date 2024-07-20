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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası turneye çıkıyor

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası turneye çıkıyor

        Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği, 80 genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 23 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında Türkiye, Hollanda, İtalya ve Almanya olmak üzere 4 ülkede toplam 6 konser verecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 00:12 Güncelleme: 20.07.2024 - 00:12
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        TUGFO 4 ülkede 6 konser verecek
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        Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı’nın desteğiyle, Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)’nın 2024 yılı turne programı açıklandı.

        Türkiye’de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 80 genç müzisyenden oluşan orkestra, 7 Temmuz’da Sabancı Üniversitesi’nde yoğun bir kamp dönemine girdi. Türkiye’nin en dinamik orkestrası olma özelliğini taşıyan TUGFO’daki müzisyenler, Şef Cem Mansur’un yönetiminde, alanlarındaki en iyi sanatçılardan eğitim alma fırsatına sahip oluyor. Aynı zamanda profesyonelleşmeden önce orkestra deneyimi de yaşatan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, genç müzisyenlerin yurt içi ve yurt dışı festivallerde konser verme ve orkestralar arası değişim programlarından yararlanmalarını da sağlıyor.

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        TUGFO ile müzik şöleni 23 Temmuz’da başlıyor

        İlk konserine 23 Temmuz’da Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu’nda çıkacak olan TUGFO; 24 Temmuz’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.

        TUGFO yurt dışı turnesinde Amsterdam, Venedik, Berlin gibi dünyanın önemli sanat merkezlerinde izleyicileri ile buluşacak. Yurt dışı turnesinin ilk durağı 26 Temmuz’da Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yer alan dünyanın en prestijli konser salonlarından Concertgebouw olacak. 28 Temmuz’da İtalya’daki Salo Festivali’nde sahne alacak olan orkestra, 30 Temmuz’da İtalya’nın Venedik şehrindeki Scuola Grande di San Rocco’da müzikseverlere keyifli bir dinleti sunacak. TUGFO, sezonun son konserini 10 Ağustos’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de Konzerthaus konser salonunda verecek.

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        TUGFO Konser Programı

        23 Temmuz 2024 Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Salonu
        24 Temmuz 2024 İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
        26 Temmuz 2024 Amsterdam, Hollanda / Concertgebouw
        28 Temmuz 2024 Brescia, İtalya / Salo Festivali
        30 Temmuz 2024 Venedik, İtalya / Scuola Grande di San Rocco
        10 Ağustos 2024 Berlin, Almanya / Konzerthaus
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        #Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
        #Sabancı Vakfı
        #Cem Mansur
        #konser
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