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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkiye Gençlik Korosu, ilk provasını gerçekleştirdi

        Türkiye Gençlik Korosu, ilk provasını gerçekleştirdi

        Koro Kültür Derneği ve Koro Eğitimcileri Derneği işbirliğiyle kurulan Türkiye Gençlik Korosu, ilk provasını Cuma günü, Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salonu'nda gerçekleştirdi. Koronun şefliğini Atilla Çağdaş Değer üstlenirken, yardımcı şefler ise Gizem Berrak Taş Güzeloğlu ve Pınar Çanakçı Çavdur.

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        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 19:28 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:31
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        Türkiye’yi uluslararası koro müziği sahnesinde temsil etmek, genç koristlerden bir topluluk oluşturmak ve koro bestecilerinin bir araya gelmesine olanak sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Gençlik Korosu, geçtiğimiz haftasonu ilk prova kampını şef Atilla Çağdaş Değer’in öncülüğünde gerçekleştirdi.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye’nin dört bir yanından genç müzisyenlerin katıldığı koro, 3 gün süren prova kampının ardından mayıs ayında yeniden toplanmak üzere ara verdi.

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        Türkiye Gençlik Korosu’nun çalışmalarına, Uluslararası Koro Müziği Federasyonu Başkan Yardımcısı Jan Schumacher de katıldı.

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        Şef Atilla Çağdaş Değer, Türkiye'nin 7 bölgesinden katılımcı üyelerin yer aldığı 'ulusal bir gençlik korosu' hayalinin Cumhuriyetin 100. yılında somutlaşan çalışmaları için Koro Kültür Derneği Başkanı Burak Onur Erdem’e, desteklerini sunan Devlet Çoksesli Korosu’na, Jan Schumacher’e ve tüm kurucu koristlere teşekkür etti.

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        Prova kamplarını Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirmeyi planlayan Türkiye Gençlik Korosu’nun eserleri halk türküleri başta olmak üzere Türk ve dünya bestecilerinin nitelikli koro eserlerinden oluşuyor.

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