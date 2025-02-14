Türkiye genelinde 1000 aile sağlığı merkezi açılacak

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici tarafından karşılanan Demirkol, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kurum personeli ve hastalar ile sohbet eden Doç. Dr. Demirkol, sağlıklı hayat merkezlerinde yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 milyon yeni tanı koyulan hastalara ulaşıldığını söyledi.

"DEĞER BAZLI YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇTİK"

Hazırlanan yatırımlarla bin aile sağlığı merkezi ile 100 sağlıklı hayat merkezi açılacağı kaydeden Doç. Dr. Demirkol, "1 Kasım itibarıyla aile hekimliğinde sözleşme ödeme yönetmeliğimiz değişti ve kronik hastalıkların takibi başta olmak üzere birçok konuda değer bazlı bir yönetim sistemine geçmiş olduk. Bu kapsamda 1 milyona yakın yeni tanı koyduğumuz ve hastalarımızı çok yakından takip ettiğimiz bir olumlu süreci yaşamış oluyoruz. Bu kapsamda aile hekimlerimizi, birinci basamak sağlık hizmetlerimizi çok daha güçlendirmeye devam ediyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerimizi hem aile hekimlerimizle hem de sağlıklı hayat merkezlerimizle devam ettireceğiz. Bu noktada bin aile sağlığı merkezi ve 100 sağlıklı hayat merkezi tüm Türkiye'de açılmış olacak. Bu kapsamda yoğun yatırımlar ve açılış çalışmaları devam ediyor" dedi.

TÜTÜNLE MÜCADELEDE ÇAPRAZ DENETİM

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, resmi kurumlarda tütünle ilgili çapraz denetim uygulamasına geçtiklerini belirterek, "Türkiye'de yine bakanımızın talimatıyla farklı illerden başka illere giderek, yakın zamanda başlatıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, zabıtalarımız ve sağlık personelimizden oluşan çapraz denetim ekiplerimiz artık tüm Türkiye'de denetimlerini artırarak devam edecekler. Bu kapsamda hem denetimleri arttırırken hem de tütünle mücadelede bilinci ve farkındalığı okullarımız ile kurumlarımız başta olmak üzere başlatıyoruz. Kurumlarımızda 'tütünsüz kurum' uygulaması noktasında büyük bir çalışmaya giriyoruz. İnşallah tütünsüz kurum sayımız artar, sigara ve tütün ile mücadelemiz çok daha ileriye gider" diye konuştu.