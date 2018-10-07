Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.
Türkiye geneli bugünü yağışsız geçirecek. Yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK, 23°C - Az bulutlu ve açık
BURSA, 24°C - Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE, 22°C - Az bulutlu ve açık
ISTANBUL, 24°C - Az bulutlu ve açık
EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR, 23°C - Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 29°C - Az bulutlu ve açık
IZMIR, 25°C - Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA, 24°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 32°C - Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 30°C - Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 25°C - Az bulutlu ve açık
MERSİN, 30°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY, 24°C - Az bulutlu ve açık
ANKARA, 23°C - Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR, 24°C - Az bulutlu ve açık
SİVAS, 24°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 23°C - Az bulutlu ve açık
BOLU, 22°C - Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 25°C - Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 20°C - Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN, 22°C - Parçalı ve az bulutlu
GİRESUN, 21°C - Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 24°C - Az bulutlu ve açık
TRABZON, 20°C - Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 28°C - Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 19°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
HAKKARİ, 22°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MUŞ, 25°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 33°C - Az bulutlu ve açık
BATMAN, 33°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DIYARBAKIR, 31°C - Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu
GAZIANTEP, 31°C - Az bulutlu ve açık
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