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Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye bugün yağışsız bir gün geçirecek. Yapılan tahminlere göre Karadeniz'in doğusunda sıcaklıklar artarken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor...

07.10.2018 - 10:02 | Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi. 

Türkiye geneli bugünü yağışsız geçirecek. Yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 23°C - Az bulutlu ve açık

BURSA, 24°C - Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE, 22°C - Az bulutlu ve açık

ISTANBUL, 24°C - Az bulutlu ve açık

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR, 23°C - Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 29°C - Az bulutlu ve açık

IZMIR, 25°C - Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA, 24°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 32°C - Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 30°C - Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 25°C - Az bulutlu ve açık

MERSİN, 30°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY, 24°C - Az bulutlu ve açık

ANKARA, 23°C - Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR, 24°C - Az bulutlu ve açık

SİVAS, 24°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 23°C - Az bulutlu ve açık

BOLU, 22°C - Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 25°C - Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 20°C - Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN, 22°C - Parçalı ve az bulutlu

GİRESUN, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 24°C - Az bulutlu ve açık

TRABZON, 20°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 28°C - Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 19°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

HAKKARİ, 22°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUŞ, 25°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 33°C - Az bulutlu ve açık

BATMAN, 33°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DIYARBAKIR, 31°C - Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu

GAZIANTEP, 31°C - Az bulutlu ve açık

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Tamam bugün yağmur yağar meteoroloji ne derse tersi çıkıyor çünki :-)
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