Türkiye genelindeki 60'ıncı 112 Acil Çağrı Merkezi Kastamonu'da açıldı

AA

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", Kastamonu'da yeni binasında hizmete girdi.

Vali Avni Çakır, açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların yangın, asayiş, güvenlik gibi konularda birden fazla numarayı kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Bu sürecin bazı aksaklıklara neden olduğunu dile getiren Çakır, "İhbara konu olan olayın hangi kurumun alanına girdiği gibi hassasiyetler de düşünüldüğü zaman istenmese de bazen gecikmeler yaşanmakta. Az da olsa can ve mal kayıplarına sebep olunmakta. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun koordinesinde tüm ülkemizde 112 binalarının modern konseptte kurulması noktasında çalışma başlatıldı." dedi.

Acil numaraların tek elde toplanmasının olumlu sonuçları olacağını vurgulayan Çakır, "Bu sayede vatandaşlarımız zor durumda kaldığında tek bir merkeze her konudaki şikayetlerini iletecek. Burada sağlık, kolluk, itfaiye, orman gibi kurumlardan arkadaşlarımız görev yapacak ve vatandaşı tek bir elden yanıtlayacak." diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise 112 Acil Çağrı hizmetlerinin hayatın he alanına dokunduğunu dile getirerek, "Son dönemde tüm kamu kurumlarımızın modern binalarda hizmet vermesi bizim için olağan hale geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kastamonu'da da kamu kurumlarımız modern hizmet binalarına kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit de yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yeni nesil acil çağrı merkezleri ülke genelinde kuruluyor. Bugün Kastamonu'da 60'ıncı acil çağrı merkezini açıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar binayı gezdi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt da katıldı.