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        Haberler Ekonomi Para Türkiye 'gri listeden' çıkacak mı? - Para Haberleri

        Türkiye 'gri listeden' çıkacak mı?

        Türkiye, 'Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinden çıkmaya hazırlanıyor. Mal varlığını dondurma kararlarından kripto varlık yasasına kadar pek çok adım atıldı. 28 Haziran'da Mali Eylem Görev Gücü'nün yapacağı toplantıda bu karar alınacak mı? Türkiye'nin gri listeden çıkması vatandaşa ne sağlayacak? Türkiye'ye doğrudan yatırımlar artacak mı? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 16.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:15
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        Türkiye 'gri listeden' çıkacak mı?
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        Paris merkezli 'Mali Eylem Görev Gücü', Ekim 2021'de Türkiye’yi gri listeye aldı. Bu kapsamda, kara para aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik birçok tedbir devreye alındı. Toplam bin 918 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığının dondurulması kararlaştırıldı.

        Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi de Meclis'e sunulduktan sonra Mali Eylem Görev Gücü, şubat ayında Türkiye’nin eylem planı maddelerini başarıyla tamamladığına karar verdi. Gelişmelerin yerinde teyidi için mayıs ayının ilk haftasında ziyaret gerçekleştirildi.

        28 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan genel kurul toplantısında Türkiye’nin 3 yıldır bulunduğu gri listeden çıkması yönünde karar alınması bekleniyor.

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        Gelişmeleri ve süreci Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya Habertürk’e değerlendirdi.

        TÜRKİYE NEDEN GRİ LİSTEYE ALINDI?

        Türkiye’nin gri listeye alınmasına ilişkin Özkaya, “Gri listeye alınmamızın 2 boyutu var. Birincisi kara para aklama, ikincisi de terörizmin finansmanı konusu. Rusya’ya yaptırımın delinmesi İran yaptırımları gibi bölgesel kara para faaliyetlerinin ülkemiz üzerinden de işlem görmüş olması gri listeye alınmamıza sebebiyet verdi.” dedi.

        “GRİ LİSTEDE OLMAMIZ YATIRIMLARI AZALTTI”

        Özkaya, “Gri listede olmamız özellikle son 3 yılda bize gelen yatırım miktarının oldukça azalmasına sebep verdi. 2010-2011 e göre onda bir yatırım seviyesine indik yurtdışından çektiğimiz. Kara para aklama terörizmin finansmanında kayda değer bir sorun var. Terörizmi G-20 ülkelerinin tanımladığı gibi tanımlamadığınızda bu eylem gücünün raporuna olumsuz yansıyabiliyor. Buna örnek olarak Filistini verebiliriz. Maddelerin kağıt üzerinde gerçekleşiyor olması olumlu ama mali görev gücünün onayı vermesi için bunu kağıt üzerinde yapıyor olmamız yeterli değil.” diye konuştu.

        GRİ LİSTEDEN ÇIKILMASININ VATANDAŞA DOĞRUDAN ETKİLERİ NELER OLACAK?

        Özkaya, Türkiye’nin ‘gri listeden’ çıkması halinde vatandaşa etkilerinin nasıl olacağına ilişkin olarak “Gri listeden çıktıktan sonra temmuz ayında kredi notu artışıyla karşılaşabiliriz. Bu gerçekleşirse bir miktar yatırım gelebilir. Doğrudan yatırımlar için bizim daha yolumuz var. Sokaktaki vatandaşa bunun sonucunda ne kalacak? Döviz kurunun belirli bir seviyede kalıyor olması olumlu etki yapacak enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınmasına fayda sağlayacak kur artmadığı için.” ifadelerini kullandı.

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