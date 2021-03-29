Türkiye güncel risk haritası: 29 Mart risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hang

Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. Kabine toplantısının ardından güncel risk haritasının yayınlanması bekleniyor. 29 Mart güncel Türkiye risk haritası açıklandı mı? İşte en güncel risk haritası...

29 MART TÜRKİYE RİSK HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Twitter hesabından "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." açıklamasında bulundu.