Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkTürkiye güncel risk haritası: 29 Mart risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hang
ABONE OL

Türkiye güncel risk haritası: 29 Mart risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?

Kabine toplantısının ardından Mart ayının güncel Türkiye risk haritasının açıklandı. Mart ile birlikte normalleşme illerin risk haritasına göre yerel gerçekleşti. Ancak korona vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşların endişeleri arttı. Hangi ilde korona riski arttı merak ediliyor. Türkiye güncel risk haritası yayınlandı. Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri oldu? İşte 29 Mart güncel Türkiye risk haritası...

Türkiye güncel risk haritası: 29 Mart risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hang

Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. Kabine toplantısının ardından güncel risk haritasının yayınlanması bekleniyor. 29 Mart güncel Türkiye risk haritası açıklandı mı? İşte en güncel risk haritası...

29 MART TÜRKİYE RİSK HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Twitter hesabından "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." açıklamasında bulundu.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

29 Mart koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de bugün korona vaka sayısı kaç? 29 Mart vaka sayısı
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika haberi Türkiye'de Covid-19'la mücadelede uygulanan toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti
SAĞLIKTürkiye'de Covid-19'la mücadelede aşılama 15 milyonu ...
Pandemi döneminde uyuz vakaları arttı - Haberler
SAĞLIKPandemi döneminde uyuz vakaları arttı
Covid nedeniyle 100 kilo girdiği yoğun bakımdan 68 kilo olarak çıktı - Haberler
SAĞLIKCovid nedeniyle 100 kilo girdiği yoğun bakımdan 68 ...
BAŞLADI! Son dakika: Korona aşıları 60 yaş ve üzeri için başladı
SAĞLIK60 yaş üstü için aşılama başladı
Covid-19 aşılamada son durum: 60 yaş üstü aşı başladı mı? 60 yaş aşı randevusu nasıl alınır?
SAĞLIK60 yaş üstü aşı başladı mı?
SON DAKİKA: Covid-19 tetikledi! Büyük bir sorun olabilir... - Haberler
SAĞLIKCovid-19 tetikledi! Büyük bir sorun olabilir...
Karaciğerdeki o sorun siroza kadar gidebiliyor! Nasıl korunuruz? - Haberler
SAĞLIKKaraciğerdeki o sorun siroza kadar gidebiliyor! Nasıl ...
Bu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor! - Haberler
SAĞLIKBu alışkanlıklar böbrekleri bitiriyor!
Renkli maskelerde ölümcül tehdit - Haberler
SAĞLIKRenkli ve desenli maskelerde ölümcül tehdit