2022 FIVB Dünya Şampiyonası ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Grupta oynadığı ilk maçta Tayland'a 3-2 mağlup olan millilerimiz, galibiyetle tanışmak istiyor. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?