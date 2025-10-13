Türkiye - Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Kocaeli Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Bulgaristan deplasmanda sahadan 6-1'lik skorla ayrılan ay-yıldızlılar, 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...