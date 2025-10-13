Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında Gürcistan'ı ağırlıyor. Ay-yıldızlılar, rakibi ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Türkiye bu maçlardan 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Hatırlanacağı gibi grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazanmayı başarmıştı. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte milli maç tarihi ve saati...
Türkiye - Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Kocaeli Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Bulgaristan deplasmanda sahadan 6-1'lik skorla ayrılan ay-yıldızlılar, 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Peki, "Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.